Bir büyücünün korkulu hikayesi Umay: 14 Nisan'da sinemalarda

Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü, Trabzon'da çekilen ve 14 Nisan'da vizyona girecek olan korku filmi Umay hakkında filmin yönetmeni Osman Tuğra, yapımcısı Metin Kurt ve senaristi Tamer Küçük ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü, Trabzon'da çekilen ve 14 Nisan'da vizyona girecek olan korku filmi Umay hakkında filmin yönetmeni Osman Tuğra, yapımcısı Metin Kurt ve senaristi Tamer Küçük ile bir röportaj gerçekleştirdi.

# sinema

Benzer Videolar

FETÖ mağduru adaylığını açıkladı FETÖ mağduru adaylığını açıkladı
"Milletvekilliği seçimlerine 600 kahramanla giriyoruz" "Milletvekilliği seçimlerine 600 kahramanla giriyoruz"
15 Mayıs sabahı Türkiye'yi ne bekliyor? 15 Mayıs sabahı Türkiye'yi ne bekliyor?
Diyarbakır'da kiralar neden artıyor? Diyarbakır'da kiralar neden artıyor?
"Yüzyılın seçimi" "Yüzyılın seçimi"
Sarı yeleklilerden sonra sıra emeklilerde Sarı yeleklilerden sonra sıra emeklilerde
"Öcalan'ı içeriden çıkarma hesapları var" "Öcalan'ı içeriden çıkarma hesapları var"
Başkent Kulisi - 27 Mart 2023 Başkent Kulisi - 27 Mart 2023
Özel Yayın - 26 Mart 2023 Özel Yayın - 26 Mart 2023
"AK Parti iktidarı ABD'den korkuyor" "AK Parti iktidarı ABD'den korkuyor"
"Vatan Partisiz bir seçim olmaz" "Vatan Partisiz bir seçim olmaz"
Ali Murat Engin'den Perinçek için imza çağrısı Ali Murat Engin'den Perinçek için imza çağrısı
Çok Okunanlar
1 11 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!
4 Kahramanmaraş'ta deprem
5 Samsunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman?