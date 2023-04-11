Bir büyücünün korkulu hikayesi Umay: 14 Nisan'da sinemalarda

Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü, Trabzon'da çekilen ve 14 Nisan'da vizyona girecek olan korku filmi Umay hakkında filmin yönetmeni Osman Tuğra, yapımcısı Metin Kurt ve senaristi Tamer Küçük ile bir röportaj gerçekleştirdi.