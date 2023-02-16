Çin Halk Cumhuriyeti'nden büyük destek | Ekrem Demir aktardı

Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir, Adıyaman'da Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen arama - kurtarma ekibi üyesinden bilgi aldı. Çinli arama - kurtarma ekipleri depremin ilk gününden itibaren yaraları sarma faaliyetlerine yardımcı oluyor.

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Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir, Adıyaman'da Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen arama - kurtarma ekibi üyesinden bilgi aldı. Çinli arama - kurtarma ekipleri depremin ilk gününden itibaren yaraları sarma faaliyetlerine yardımcı oluyor.

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