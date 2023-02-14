Deprem bölgesinde kurulan konteyner evlerin içleri nasıl? | Devrim Aşkın Karasoy Malatya'dan aktardı

Ulusal Kanal Muhabiri Devrim Aşkın Karasoy, Malatya'da kurulacak olan 180 bin metre karelik alanda 2150 konteyner ev yapıldığını aktardı. Altyapı çalışmaları süren evlerin 10-15 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

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Ulusal Kanal Muhabiri Devrim Aşkın Karasoy, Malatya'da kurulacak olan 180 bin metre karelik alanda 2150 konteyner ev yapıldığını aktardı. Altyapı çalışmaları süren evlerin 10-15 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

# deprem

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