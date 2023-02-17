Depremlerde kaç fay hattı kırıldı? - Prof. Dr. Okan Tüysüz değerlendirdi
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz Kahramanmaraş merkezli depremleri değerlendirdi. Tüysüz, bölgede yeniden böyle bir depremin yaşanmayacağını belirtti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz Ulusal Kanal'da yayınlanan Gün Ortası programına bağlandı. Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında önemli yorumlarda bulunan Tüysüz, depremin Türkiye fay haritasını nasıl etkilediğinden bahsetti.