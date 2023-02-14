Gönüllü Psikolojik Danışmanlar deprem bölgesinde | Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir aktardı

Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir, Adıyaman'da son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Gönüllü psikolojik danışmanlar ile bir araya gelen Demir, vatandaşa verilen desteğin ayrıntılarını paylaştı.

Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman'da. 

Adıyaman'da gönüllü bir şekilde vatandaşa hizmet sağlayan psikolojik danışmanlardan bilgi alan Demir, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen çağrı ile danışmanların deprem bölgelerinde hizmet vermeye başladığını belirtti.

# Adıyaman

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