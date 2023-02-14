Gönüllü Psikolojik Danışmanlar deprem bölgesinde | Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir aktardı

Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman'da.

Adıyaman'da gönüllü bir şekilde vatandaşa hizmet sağlayan psikolojik danışmanlardan bilgi alan Demir, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen çağrı ile danışmanların deprem bölgelerinde hizmet vermeye başladığını belirtti.