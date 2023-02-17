Hibrit eğitim nasıl uygulanacak? Prof. Dr. Caner Karavit değerlendirdi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Dr. Caner Karavit, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi durumunu ve böylece üniversitelerin uzaktan eğitim sürecinin nasıl geçeceğini değerlendirdi.