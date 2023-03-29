Hilmi Daşdemir yorumladı: "Yüzyılın seçimi"

Günlük programına katılan OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, seçim gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.Daşdemir, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye için yüzyılın seçimleri olarak değerlendirirken "Türkiye Cumhuriyeti" geleceğini oylamış olacak" ifadelerini kullandı.

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Günlük programına katılan OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, seçim gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Daşdemir, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye için yüzyılın seçimleri olarak değerlendirirken "Türkiye Cumhuriyeti" geleceğini oylamış olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Daşdemir,  Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki 13 dakikalık görüşme hakkında da fikirlerini beyan etti.

# hilmi daşdemir # seçim

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