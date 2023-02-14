"Tüm imkanlarımızla Türkiye'nin yanındayız" | Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev
Ulusal Kanal Muhabiri Dilek Doğan, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için geleneksel Türk otağı çadırlarını ekibiyle kuran Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev ile görüştü. Kazakbayev depremler için tüm Türk dünyasına geçmiş olsun dedi.
Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, depremin ilk anından itibaren Kırgızistan'dan arama kurtarma ekiplerinin yola çıktığını aktardı. Geleneksel Türk otak çadırlarını depremzedeler kurduran Büyükelçi, otakların yazın serin, kışın ise sıcak tuttuğunu söyledi.
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