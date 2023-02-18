Kırgızistan, Kahramanmaraş'a sahra hastanesi kurdu | Ulusal Kanal muhabiri Dilek Doğan aktardı
Kahramanmaraş'ta sahra hastane kuran Kırgızistan Ulusal Kanal ekibi tarafından görüntülendi. Ulusal Kanal muhabiri Dilek Doğan, Genel Cerrah Kayım Kudayberdiev'den sahra hastanesinin detaylarını öğrendi.
Depremin ilk gününden beri Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Türkiye'nin yanında olmaya devam ediyor. Üyelerden Kırgızistan, Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi kurarak yaraları sarmaya çalışıyor.
Ulusal Kanal muhabiri Dilek Doğan, sahra hastanesinin Genel Cerrahı Kayım Kudayberdiev'den gelişmeler ile ilgili bilgi aldı.