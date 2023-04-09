"Milletvekilliği seçimlerine 600 kahramanla giriyoruz"

Vatan Partisi, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bursalı, Meclis'in Vatan Partisi'ne ihtiyacı olduğunu, Vatan Partisi kadrolarının Türkiye'nin önündeki zorlukları çözebilecek yetenekte olduğunu belirti.