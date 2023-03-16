"Perinçek adına imza vermek milli bir refleks"

Milat Gazetesi Yazarı Avukat Ebubekir Elmalı, Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza çağrısı yaptı. Elmalı, "Sayın Doğu Perinçek adına imza vermek milli bir reflekstir" diyerek vatandaşları imza vermeye davet etti.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Odak Noktası programına konuk olan Milat Gazetesi Yazarı Avukat Ebubekir Elmalı "Perinçek için 100 bin imza" kampanyası kapsamında imza vereceğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek'in politikalarında haklı çıktığını belirten Elmalı, bu durumun Perinçek'in yıldızını parlattığının altını çizdi.

# Doğu Perinçek

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