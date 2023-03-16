Perinçek için 100 bin imza | Nasıl imza verilir?
Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza kampanyası başladı. Dilek Doğan imza verebilmek için adres değişikliği detaylarını ve nasıl imza verileceğini aktarırken Seda Akyüz de yapılan çalışmaları aktardı.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek için 100 bin imza kampanyası başladı.
Ulusal Kanal Muhabiri Dilek Doğan, Üsküdar Nüfus Müdürlüğü önünde imza vermek ve oy kullanmak için nasıl adres değişikliği yapılacağını anlattı.
Ankara'da ise Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz, Vatan Partisi Meslek Örgütleri Merkez Büro Başkanı Osman Yılmaz'dan kampanya çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.