Perinçek için 100 bin imza | Nasıl imza verilir?

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek için 100 bin imza kampanyası başladı.

Ulusal Kanal Muhabiri Dilek Doğan, Üsküdar Nüfus Müdürlüğü önünde imza vermek ve oy kullanmak için nasıl adres değişikliği yapılacağını anlattı.

Ankara'da ise Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz, Vatan Partisi Meslek Örgütleri Merkez Büro Başkanı Osman Yılmaz'dan kampanya çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.