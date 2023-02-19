Türkiye'ye hayat kurtarmaya geldiler: Güney Koreli ekip Ulusal Kanal'a konuştu

Hatay Yeni Stadyumu'nda kurulan yaşam alanında Güney Koreli arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip Ulusal Kanal mikrofonlarına konuştu.

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Ulusal Kanal Muhabiri Yalçın Semir Akarsu, Hatay Yeni Stadyumu'nda Güney Koreli arama kurtarma ekibiyle konuştu. Güney Koreli ekip lideri Türkiye'ye 12-13 kişi geldiklerini, arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirtti. Depremi duydukları ilk anda Türkiye'ye gelmeye karar verdiklerini belirten ekip lideri, şimdiye kadar canlı bir kişiyi kurtaramadıklarını belirterek, canlı bir kişiyi kurtarma ümidiyle çalışmaları devam ettirdiklerini belirtti.

# Güney Kore # hatay # deprem

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