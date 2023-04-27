"Vaat vermiyoruz yapılabilir şeyler sunuyoruz"

Vatan Partisi Gaziantep Milletvekili Adayı Fatma Binay Abacı, Gaziantep'te halkla bir araya geldi. Abacı "Üretirsek daha güçlü bir millet oluruz. Üreten millet demek daha güçlü işçi, sanayici, aileler demek. Burada gerçekçi çözümler söz konusu. Vaat vermiyoruz, yapılabilir şeyleri sunuyoruz. Her konuda ciddi anlamda tasarruf yapmamız lazım. AVM topluluğu olduk, keşke olmasaydık. Herkesin yiyecek, giyecek, barınma sorunlarını çözmek istiyoruz. Türk geleneklerinden çok uzak bir toplum yaratılmakta, bir kutuplaştırma yaratılmakta. Biz hepimiz Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.