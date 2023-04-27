"Vaat vermiyoruz yapılabilir şeyler sunuyoruz"

Vatan Partisi Gaziantep Milletvekili Adayı Fatma Binay Abacı, Gaziantep'te halkla bir araya geldi.

Vatan Partisi Gaziantep Milletvekili Adayı Fatma Binay Abacı, Gaziantep'te halkla bir araya geldi. Abacı "Üretirsek daha güçlü bir millet oluruz. Üreten millet demek daha güçlü işçi, sanayici, aileler demek. Burada gerçekçi çözümler söz konusu. Vaat vermiyoruz, yapılabilir şeyleri sunuyoruz. Her konuda ciddi anlamda tasarruf yapmamız lazım. AVM topluluğu olduk, keşke olmasaydık. Herkesin yiyecek, giyecek, barınma sorunlarını çözmek istiyoruz. Türk geleneklerinden çok uzak bir toplum yaratılmakta, bir kutuplaştırma yaratılmakta. Biz hepimiz Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.

# Gün Ortası # ​Gaziantep # vatan partisi

Benzer Videolar

Vatan Partisi Türk Milletine köklü çözümler sunuyor Vatan Partisi Türk Milletine köklü çözümler sunuyor
Ermeni Soykırımı yalanı ile mücadele Ermeni Soykırımı yalanı ile mücadele
Deprem bölgesinde ilk bayram Deprem bölgesinde ilk bayram
Güneydoğu Anadolu turizminde beklentiler neler? Güneydoğu Anadolu turizminde beklentiler neler?
Diyarbakır annelerinin buruk bayram sevinci Diyarbakır annelerinin buruk bayram sevinci
Altın almak için en iyi tarih ne? Altın almak için en iyi tarih ne?
TCG Anadolu'nun özellikleri TCG Anadolu'nun özellikleri
TCG Anadolu basına açıldı TCG Anadolu basına açıldı
Kan satışı iddialarına ne dedi? | Dr. Kerem Kınık çağrı yaptı Kan satışı iddialarına ne dedi? | Dr. Kerem Kınık çağrı yaptı
Torpil düzenini yıkacak irade Torpil düzenini yıkacak irade
Bir büyücünün korkulu hikayesi Umay Bir büyücünün korkulu hikayesi Umay
FETÖ mağduru adaylığını açıkladı FETÖ mağduru adaylığını açıkladı
Çok Okunanlar
1 0850'li numaralar nasıl engellenir?
2 27 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları
3 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi!
4 Meteoroloji'den o bölgelere uyarı!
5 Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu!