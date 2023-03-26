Serhan Bolluk : "AKP iktidarı ABD'den korkuyor"

Haberiniz Olsun programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk, Perinçek için yaptığı imza çağrısında AKP iktidarının ABD'den korktuğunu ifade etti.

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Haberiniz Olsun programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk, Perinçek için imza çağrısı yaptı ve seçim gündemini değerlendirdi. Perinçek'in adaylığının Türkiye ve dünya için neler ifade ettiğini anlattı. Vatan Partisi'nin daima geleceğe baktığının altını çizerek, Türkiye'nin kilit bir ülke olduğunu ve Vatan Partisi'nin de Türkiye'nin kilit partisi olduğunu vurgulayan Bolluk, ülkemizin tartışılması gereken çok büyük sorunları olduğundan bahsetti. Altılı Masa'nın millete en ufak bir güven veremediğini  aktaran Bolluk AKP iktidarının da Amerika'dan korktuğunu ifade etti. 

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