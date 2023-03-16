"Vatan Partisi'nin arkasında millet var, o yüzden başarılı" | Yıldırım Gençer

Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer katıldığı Ulusal Kanal Ana Haber programında Vatan Partisi'nin yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu ve ayrıca seçim sürecinde büyük desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtere halka seslendi, " Arkamıza millet olduğu için güçlüyüz." dedi.