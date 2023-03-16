"Hükümet yolunda bağışlar Vatan Partisi'ne" | Yıldırım Gençer

Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer katıldığı Ulusal Kanal Ana Haber programında Vatan Partisi'nin yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Gençer, partisinin seçim çalışmalarında halka yaslandığını belirtti. Gençer, "Arkamızda millet olduğu için güçlüyüz" ifadelerini kullandı.