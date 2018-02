Canlı Yayında vatandaşların sorularını yanıtlayacak Cumhurbaşkanı var mı?

Evet başlığı yanlış okumadınız!2018 Türkiye'sinde canlı yayınlanan bir programda vatandaşların sorularını yanıtlama cesareti gösterecek bir Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı adayı çıkar mı?Ne kadar uzak geliyor değil mi?Çünkü AKP döneminde kaybettiğimiz şeylerin başında 'tartışma kültürü' geliyor.Örneğin her Salı TBMM'de yapılan grup toplantıları.Adı toplantı ama aslında olan rakip siyasi partilere en ağır ifadelerin kullanılıp bitirildiği monolog konuşmadan ibaret.Mecliste kendi milletvekillerinin soru sormasına, gündemi tartışmasına ya da eleştirmesine tahammülü olmayan liderlerin vatandaş sorularına tahammül etmesi gerçekten hayal gibi.Sadece iktidar partisi mi böyle?Maalesef meclisteki tüm partilerde de durum benzer .Zaten başkanlık referandumu sonrası toplam olarak TBMM'nin etkisizleştirildiği günleri yaşamıyor muyuz?Üstelik monologlar Meclisle de sınırlı değil.AKP Türkiye'yi çorakIaştırdı.Liderlerin televizyon programlarında fikir tartıştıkları dönem Çooook geride kaldı.1991 seçimleri öncesinde 6 parti başkanının ( S. Demirel, B. Ecevit, E. İnönü, D.Perinçek, N. Erbakan, M. Yılmaz) katıldığı Programa bakınca ' vay be böyle günlerde mi olmuş?' demeden kendimizi alamıyoruz.AKP dönemine kadar liderler, milletin gözü önünde fikirlerini söyler, farklılıklarını ortaya koyarlardı.En güzel demokratik geleneklerimizi bitirdiler.İzleyicilerin soru sorabildiği programlar olurdu.Farklı görüşten konukların yer aldığı programa stüdyoda bulunan izleyiciler soru sorma fırsatı bulur, fikirlerini canlı yayında ifade ederlerdi.Gençlerin sözlerini söyleyebildikleri programIar vardı örneğin.Genellikle üniversitelerde yapılan bu programlarda siyasetin ağır topları gençliğin karşısına çıkar, ter dökerlerdi.Hele program sonlarında yapılan mini kamuoyu yoklamaları...Gençliğin "Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli mi? " "ABD müttefik mi düşman mı?" sorularına ezici çoğunlukla verdiği yanıt iktidardakileri 'üzerdi'.AKP iktidara yerleştikçe bu tür programlar birer birer ekranlardan uzaklaştırıldı.Seçme ve seçilme yaşını 18'e düşürseniz ne olacak?Daha gençliğin fikrini söylemesine tahammülün yok ki!Milletin fikrini söylemesine ne gerek vardı ki! Zaten tepedeki bir avuç 'karar verici' gerekenleri yapıyordu.Aslında millet karar alma ve tercih gösterme alanlarından uzaklaştırıldı demek daha doğru. Siyaset ile halk arasına mesafe sokuldu.İki liderin birlikte yayına çıktıkları son program 2002 yılında Sayın Uğur Dündar'ın AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı konuk ettiği programdır.Liderlerin milletin sorularına cevap verdiği programı hatırlamıyoruz bile.Karşısına çıkacak gazeteciyi tayin eden, soracakları soruları önceden belirleyen liderlerden canlı yayında milletin sorularını yanıtlamasını beklemek hayal biliyorum.Ama Türkiye büyük bir ülke .Saray odalarına, genel başkanlık katlarına sıkışmış bir siyaset tarzına mecbur değil.Siyaseti halktan koparanlara inat, halkın içinden bir şeyler söylemek lazım.Türkiye'nin karşılaştığı tehditlere karşı birkaç kişinin ağzından çıkacak kararları beklemek yerine milleti ve milletin bütün imkanlarını seferber etmek lazım.Millet, sadece alanları salonları doldurup liderleri alkışlayacak kuru kalabalık değildir.Yeni birşeyler söylemek lazım.Devrimcilik seçenek yaratmaktır.Latin Amerika'nın Bolivarcı devrimcisi Chavez halktan kaçan siyasetçilere ve medya ablukasına yaratıcı cevap üretmişti . Haftada bir yayınlanan "Merhaba Başkan" programına ülkenin dört bir yanından yurttaşlar telefonla ya da görüntülü olarak bağlanıyor, sorular sorup fikirlerini ortaya koyuyorlardı.Chavez'in iktidara gelişinin sembollerinden olan bu televizyon programı halktan kaçan siyasetçilerle devrimci Iider arasındaki farkı da çok net bir biçimde ortaya koymuştu.İsteyen halktan kaçsın, isteyen saray odalarında danışmanlarıyla yetinsin , isteyen de otel odalarında iktidar planları yapsın.Halkla göz göze temas kuracak bir lider çıkar mutlaka.Ulusal Kanal'ı iyi takip edin. Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz yönetiminde bu akşam yapılacak herkesin katılımına açık olan bir canlı yayın programında, gelecek her türlü soruya ve eleştiriye karşı anlayışlı, birikimli ve cesur bir lider göreceksiniz.Bu konudaki öncülüğünü de kayıtlara geçiriyoruz.Ankara'daki dostları saat 20. 00' de Türkiye Barolar Birliği salonuna , tüm izleyicilerimizi de ekran başına davet ediyoruz.