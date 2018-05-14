Çevremizde daralan ateş çemberi ve Cumhurbaşkanı adaylarının tavrı

Mehmet Bedri Gültekin
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12.01.2016 - Marx ve Engels’de Asya Devrimleri
11.01.2016 - HDP’nin ‘Özyönetim’i, Sosyalist Parti’nin ‘Federatif yapı’sı
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05.12.2015 - AKP’nin “Yeni Anayasa”sı nereden alınıyor?
02.12.2015 - Yeni bir Hrant Dink vakası
28.11.2015 - Rus uçağı, AKP iktidarı, Türkiye’nin güvenliği
24.11.2015 - Yıkımı tamamlamanın adı: Yeni Anayasa
21.11.2015 - “Türkiye Milleti” olur mu?
18.11.2015 - İslam Ortaçağı’nın intiharı
14.11.2015 - İktidar seçeneği sorunu
11.11.2015 - Yeni dönem, fırsatlar ve görevler
28.10.2015 - AKP ile koalisyon yapma yarışı
26.10.2015 - Putin'e posta koyan "yiğit"!
22.10.2015 - Davutoğlu’nun “Beyaz Toros” itirafı
20.10.2015 - Şeytan'la işbirliği savunulur mu?
18.10.2015 - AİHM zaferine nasıl ulaşıldı, dersleri nelerdir?
15.10.2015 - ABD’nin verdiği 50 ton silah nerede kullanılacak?
12.10.2015 - Ankara'da patlayan bomba
09.10.2015 - 1 Kasım’ı “tarihi bir fırsat”a dönüştürmek?
03.10.2015 - Yanlışta ısrarın varacağı yer
28.09.2015 - Yeni dönem partisini çıkaracaktır
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15.09.2015 - “Bodrum Cizre’ye uzak değil!”
10.09.2015 - Etnik çatışma tuzağı, Türk Milleti’nin sağduyusu
01.09.2015 - 100 yıl sonra yeniden “Kafkas Seddi”
30.08.2015 - Şimdi herkes safını yeni baştan belirleyecektir
25.08.2015 - Bir kez daha Balkan Savaşı
22.08.2015 - Yeni bir seçime giderken Partiler
17.08.2015 - Türkiye’de seçim güvenliği yoktur
11.08.2015 - Savaşı kim başlattı?
07.08.2015 - Tek başına iktidar olma rüyası
05.08.2015 - Bir ay içinde doğrulanan öngörü
13.06.2015 - Seçimden ağırlaşan kriz çıkmıştır ve kaçınılmaz hesaplaşma artık kapımızdadır
12.06.2015 - ''Cihan değer arkadaş''; Veli Devecioğlu
05.06.2015 - 7 Haziran sonrası
03.06.2015 - Vatan Partisi barajı geçtiğinde ne olur?
29.05.2015 - AKP ve HDP; aynı programın partileri
25.05.2015 - Ev sahibini bastırmaya çalışan yavuz hırsız
22.05.2015 - Şalter indiren işçinin mesajı
19.05.2015 - Aydınlık'ın tarihi yazı dizisi: Sakine Cansız olayı
15.05.2015 - Vaatlere değil pratiğe bakmak
11.05.2015 - Kanla verilen mesaj
09.05.2015 - “Biz’ler Meclise” ya da “Parçalanmayı Resmileştirelim!”
05.05.2015 - Vatan Partisi, Gaziantep’in sorunlarına çözümü olan biricik Parti’dir
30.04.2015 - 1 Mayıs 2015
27.04.2015 - AKP, CHP, MHP ve HDP’yi, Gaziantep’in temel sorunlarının nasıl çözüleceği konusunda tartışmaya çağırıyoruz!
24.04.2015 - İrtica, kuyusunu kazıyor
18.04.2015 - En sistem içi Parti
13.04.2015 - Doğal kaynak zenginliği bir ülkenin şanssızlığı olabilir mi?
10.04.2015 - Partilerin Elazığ milletvekili adayları neyin habercisi?
06.04.2015 - Sistemin halktaki arayışa cevabı
03.04.2015 - Kriz, arayış, çıkış yolu
30.03.2015 - Tertibin hedefine ulaştığı tek alan!
27.03.2015 - Türkiye, AKP ile dört yıl daha gidebilir mi?
23.03.2015 - Huntington, Öcalan ve “kasabın bıçağını yalayan öküz”
18.03.2015 - Aleviler HDP’yi destekler mi?
16.03.2015 - AKP - HDP ortaklığı
13.03.2015 - Musul Şovu AKP’yi Kurtarır mı?
09.03.2015 - AKP’ye oy veren yurttaşı kazanmak
06.03.2015 - HDP niçin şişiriliyor?
03.03.2015 - Tayyip sadece kendi halkından değil, bütün Müslümanlardan korkuyor!
01.03.2015 - PKK'ya silah mı bırakıyor; seçim şovu mu yapılıyor?
27.02.2015 - İktidarın alternatifi olan gücün alternatif dış politikası
24.02.2015 - Süleyman Şah Operasyonu neyi gösterdi?
18.02.2015 - Vatan Partisi’ne üye akını ne anlama geliyor?
11.02.2015 - ''Haziran'' bezirgânları
07.02.2015 - 50 yıllık yanlışın son noktası
04.02.2015 - SYRIZA kalıcı olabilecek mi?
31.01.2015 - PKK ve seçim
27.01.2015 - AKP iktidarını yıkmanın yolu
24.01.2015 - CHP'nin savunma barikatı
21.01.2015 - Türkiye’nin önünde istikrar var mı?
17.01.2015 - Geçmişten bugüne yalan İmparatorlukları
13.01.2015 - Dört Ermeni aydının tanıklığı
10.01.2015 - CHP, PKK ve ''Kuyrukçu sol'' ittifakı
03.01.2015 - Batı Asya'da İran'la birlik olmak
31.12.2014 - 2015’e büyük umutlarla giriyoruz
28.12.2014 - Narkoterör örgütü olarak PKK
24.12.2014 - 17 Aralık'ta gerçekte ne oldu?
19.12.2014 - Tarihin kapattığı parantez
17.12.2014 - Aynı safı paylaşanlar aynı ahlaka sahip olur
14.12.2014 - Kürtlere, ''Özerklik'' vaadiyle kurulan tuzak
10.12.2014 - Cumhurbaşkanı “vatana ihanet suçu” işledi
07.12.2014 - ABD'nin askeri olan ''solcular''
03.12.2014 - Günün görevi iktidar boşluğunu doldurmaktır
30.11.2014 - Merkez sağda boşluk var mı?
26.11.2014 - Millet, 2015’in Mustafa Kemal’ini arıyor
22.11.2014 - Türkiye, yeni bir ''çözüm'' masalını kaldıramaz!
19.11.2014 - Sistemin kendini savunma refleksi
13.11.2014 - Kürtlere ve Alevilere kurulan Dersim tuzağı
08.11.2014 - Seçime giderken AKP’nin, PKK’yı CHP’nin kucağına bırakma taktiği
05.11.2014 - Türkiye’nin nesnelliği
01.11.2014 - Ayn-el Arap’a (Kobanê) gönderilen peşmerge birliğinin verdiği mesaj
28.10.2014 - “Açılımı” kim, neden bitiriyor?
24.10.2014 - Büyük çözüm olgunlaşıyor
22.10.2014 - Ayn el-Arap’ta ABD silahı ile savaşan, DTCF’de “Mustafa Kemal’in Askerleri”ne saldırır!
20.10.2014 - Babür Şah
15.10.2014 - Haziran ayaklanması ve Kobanê eylemleri arasındaki fark
11.10.2014 - Mazlumun davasını savunan Atatürk’e saldırır mı?
08.10.2014 - CHP barajın altına mı gidiyor?
05.10.2014 - Milli Kurtuluş için yola çıkan öncüler
30.09.2014 - Marul tarlasında işçi olmak
27.09.2014 - Çözümün sihirli formülü
24.09.2014 - IŞİD, 49 rehineyi Türkiye’ye neden verdi?
21.09.2014 - Kürtçe okul girişimi nedir, kime hizmet ediyor?
18.09.2014 - Çözüm bulmak bir yana, kendisi kriz nedeni olan iktidar
11.09.2014 - Bir intiharın hikâyesi
07.09.2014 - Tarihten 'Barış nasıl sağlanır' dersi
04.09.2014 - Burdur aynasındaki Türkiye
31.08.2014 - Çöken sistemin siyasetçi tipi
24.08.2014 - IŞİD'in tehdidi ne kadar ciddi?
21.08.2014 - ÖSO ve IŞİD'le başarılamayan, PKK ile de başarılamaz
16.08.2014 - Şeyh Sait'te birleşen gericilik ve bölücülük
10.08.2014 - Asyai Doğu'nun uyanışı ve 'Ortadoğu' tanımı
03.08.2014 - Kapımızdaki tehlike
13.07.2014 - En büyük yalan
10.07.2014 - Kılıçdaroğlu'nun altın vuruşu
29.06.2014 - İki senaryo; CHP ve MHP
26.06.2014 - Büyük sorunlar büyük çözümleri zorunlu kılar
22.06.2014 - Gaflet ve dalalet içinde olmak
19.06.2014 - Yeni Ortaçağ ne anlama geliyor?
15.06.2014 - Musul'da AKP'ye verilen mesaj
08.06.2014 - Aleviler 'açılım'dan neler kazandı?
05.06.2014 - Annelerin Diyarbakır'dan verdikleri mesaj
01.06.2014 - Erdoğan’ın seçim stratejisi
29.05.2014 - Aydınlıkçı komutan
25.05.2014 - AKP’nin yatırım mucizesi
22.05.2014 - Kaosa değil devrime gidiyoruz
13.05.2014 - Paris Tıp Fakültesi’nin tek hocası!
05.05.2014 - 2014’ün 1 Mayıs dersleri
27.04.2014 - İkiye mi bölündük?
20.04.2014 - Devrimci aydının halka borcunu ödeme bilinci
17.04.2014 - Petrolden pay talebinin yasal dayanakları
13.04.2014 - Ekonomide yolun sonundayız
06.04.2014 - 30 Mart seçimleri: Seçimin kaybedenleri
03.04.2014 - 30 Mart seçimleri (1): Pirus zaferi
29.03.2014 - 30 Mart’ın sonrası
25.03.2014 - Çıkış yolu
15.03.2014 - Silivri tahliyeleri ne anlama geliyor?
14.03.2014 - Demokratik özerklik tuzağı
09.03.2014 - Artık yeni bir dünyadayız
25.02.2014 - Baskı ve zulüm toplumu zelil yapar
22.02.2014 - Kürt sorunu kiminle çözülecek?
16.02.2014 - Halk, hırsıza neden oy veriyor?
14.02.2014 - Öcalan görüntüleri, itirazlar, sorular...
06.02.2014 - SSCB yeniden mi doğuyor?
02.02.2014 - PKK’nın önünü açma formülü: Genel Af
24.01.2014 - Ahmet Hakan'dan CIA misyonu
13.01.2014 - Silivri Hasdal kapılarının açılması
07.01.2014 - 'Saf' değil 'karışık' toplumlar büyük millet oldu
23.12.2013 - Bir ‘Kaset Diktatörlüğü’nün sonu
11.12.2013 - Genelkurmayı zabıt katibi mi yönetiyor?
06.12.2013 - 'Rojava' kimin politikası?
05.12.2013 - PKK, ABD'ye en bağımlı dönemini yaşıyor
27.11.2013 - Kürt sorununda neredeyiz?
14.11.2013 - “Ötekiler”deki PKK, gerçek PKK değil
09.11.2013 - Ahlak tartışması tuzağı
06.11.2013 - 'Açılım'ın diğer yüzü: Alevi dinciliği
05.11.2013 - Bir intihar hikâyesi
05.11.2013 - AKP’nin Alevi aşkı nereden geliyor?
01.11.2013 - Milli Hükümete doğru büyük bir adım
30.10.2013 - PKK’nın HDP hamlesi: Çılgınlaşan bölücülük
29.09.2013 - Abdullah Gül batan gemiyi terk mi ediyor?
18.09.2013 - PKK okulları neden boykot ediyor?
02.08.2013 - 5 Ağustos’ta Silivri’ye
31.07.2013 - Anketlerde gizlenen “Diğer” kim?
22.07.2013 - Kanuni devrinden Silivri’ye sahte belgeler
11.07.2013 - Olmak ya da olmamak
09.07.2013 - PKK’nın aynası cemaatler: Çürüme ve iflas
06.07.2013 - PKK’nın aynası cemaatler: Çürüme ve iflas
04.07.2013 - Haziran ayaklanmasında BDP (PKK) neden yok?
25.06.2013 - Türkiye Soluna 40 yılın en büyük dersi
12.06.2013 - “Yüzde 50’yi zor tutuyoruz” tehdidi
08.06.2013 - Taksim’i zapteden sihirli formül
24.05.2013 - Esaretten kurtuluşa
16.05.2013 - Adını gizleyen zenginler kim?
09.05.2013 - Emperyalizmin Sosyalistleri
04.05.2013 - Batı, 150 yıllık hedefine ulaşıyor mu?
02.05.2013 - Kamer Genç'in doğru sorusu
29.04.2013 - Temel bilimlerden kaçışın anlamı
22.04.2013 - Aktifleşen fay hatları
17.04.2013 - CHP, MHP, Ergenekon
12.04.2013 - İki kitle eylemi, bir dönüm noktası
09.04.2013 - Artçı değil, asıl dalga geliyor!
05.04.2013 - Gölgesinden korkan adam
27.03.2013 - Dün “Kemalistlerle yürüyelim” diyordu! Bugün Fethullah’a selam gönderiyor
08.03.2013 - Orta Doğu mu, Batı Asya mı?
23.02.2013 - “Batı” krizden kurtuluyor mu?
20.02.2013 - İbn-i Haldun’dan bir tarih dersi
08.02.2013 - Doğru mevzide savaşan komutan
08.02.2013 - 60 bin kişinin katili kim?
01.02.2013 - “Irkçılık” ve “solculuk”
30.01.2013 - Aşiret, milliyet, millet
12.01.2013 - “Alt-emperyal güç” olma yolunda AKP – PKK el ele
08.01.2013 - “Çözüm” ve Barış” şarkıları
12.12.2012 - Mısır, Nasır’da birleşiyor!
11.12.2012 - Mısır, Nasır’da birleşiyor!
08.12.2012 - Beşir Atalay’ın CHP’ye şükran borcu
08.12.2012 - Beşir Atalay’ın CHP’ye şükran borcu
01.12.2012 - Ergenekon’da koşar adım karara!
27.11.2012 - Bekir Bozdağ’ın Alevi aşkı!
25.11.2012 - Atatürk ve Seyit Rıza
18.11.2012 - Savaşmadan düşmanı yenmek
14.11.2012 - "Kürt Koridoru" ihalesi AKP'de!
10.11.2012 - ABD, Suriye Muhalefeti içinde PKK’nın (PYD) konumunu güçlendiriyor
07.11.2012 - 10 Kasım ve sonrası
01.11.2012 - 29 Ekim mesajı
16.10.2012 - “Kürt Koridoru”nun ordusu!
11.10.2012 - “Ulu Hakan”ın mirası
03.10.2012 - Plan tıkır tıkır yürüyor!
28.09.2012 - Kurt kocayınca…
25.09.2012 - Tek yol Oslo mu?
21.09.2012 - Anuşirvan’dan “Anayasa” dersi
19.09.2012 - "İran’ı tehdit edelim, İsrail’le anlaşalım!"
13.09.2012 - Kürt sorununun “uluslararasılaştırılması”nda YCHP’nin rolü
12.09.2012 - Davutoğlu’nu feda, Erdoğan’ı kurtarır mı?
08.09.2012 - Haramilerin vahşeti
05.09.2012 - Yüzde 60’ın aradığı parti
29.08.2012 - “En uzun ömürlü insan”
15.08.2012 - “Tanrılaşan insan”
13.08.2012 - Devrim barış getirir
08.08.2012 - Erdoğan’ın “latifesi” ve gerçek
03.08.2012 - Sünnet çocuğuna ninniler!
28.07.2012 - İktidar alternatifi olmak (3)
24.07.2012 - Türkiye, ayağına ikinci kurşunu sıkarken…
14.07.2012 - 100 yıl sonra yeniden birlik
05.07.2012 - Balkan Savaşı ve Ergenekon davası
30.06.2012 - AKP son kavşakta
27.06.2012 - "Türkçe Olimpiyatı" dediler İngilizce çıktı
20.06.2012 - Oslo’dan yeni mutabakata aktörler
19.06.2012 - Türkiye'ye giydirilen deli gömleği
17.06.2012 - Gladyonun taktiği
13.06.2012 - Ortakçının oğlu TALİP APAYDIN
06.06.2012 - Yandaş gazetecilerin Ergenekon itirafları
05.06.2012 - Çöküşün resmi: ABD Cezaevleri
31.05.2012 - Avrupa yol ayrımında
24.05.2012 - Kanserli doku yayılıyor
20.05.2012 - Zulüm; 28 Şubat döneminde mi vardı yoksa bugün mü var?
17.05.2012 - “Yeni Anayasa” ortakları
16.05.2012 - Dil sürçmesi!
09.05.2012 - AKP ve Kemalizm
05.05.2012 - Dönek nerede durur?
02.05.2012 - ABD kartları açık oynuyor
28.04.2012 - TSK değil, CHP teslim alındı
24.04.2012 - “Demokratik Özerklik” (2)
21.04.2012 - “Demokratik özerklik” (1)
20.04.2012 - AKP’nin uyguladığı dış politikada önümüze gelecek fatura
14.04.2012 - Son darbe: Yeni anayasa
12.04.2012 - Türkiye’yi intihar’a sürükleyen adam
07.04.2012 - Tekrar 12 Eylül tiyatrosu
05.04.2012 - Batı Asya Birliği, Ulusal Devletler ve Kürt Sorunu
01.04.2012 - 12 Eylül Yargılaması
28.03.2012 - Kime örgüt üyesi denir?
16.03.2012 - Çin’in Geleceği
14.03.2012 - ABD’nin Yeni Stratejisi
09.03.2012 - AKP, Taraf ve yandaş yazarları neden şaşırttı
07.03.2012 - “Küresel sistem”in geleceği
03.03.2012 - Wal-Mart Ekonomisi
28.02.2012 - Muaviye Tugayı
24.02.2012 - Suriye, F tipi örgüt, MİT ve AKP
22.02.2012 - Gazeteci (!)
22.02.2012 - Gazeteci (!)
18.02.2012 - Geyik komutasında Arslan ordusu mu, Arslan komutasında Geyik ordusu mu?
15.02.2012 - Diktatörlük ve Ahlak (2)
11.02.2012 - Diktatörlük ve Ahlak (1)
08.02.2012 - Humus – Stalingrad
06.02.2012 - Başarıya giden yol
Önce çevremizde olup biten gelişmeleri kısaca hatırlayalım:
- Türkiye Zeytin Dalı Harekâtı’nı gerçekleştirdi. ABD’nin “Kürt Koridoru” hayaline ölümcül bir darbe vuruldu. Buna karşılık ABD, Fırat’ın doğusundaki PKK varlığını, Türkiye’ye karşı her yolla (para, silah, asker) destekleyeceğini bir kez daha ilan etti.
- 28 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Akdeniz’de; ABD, İsrail ve Yunanistan’ın katıldığı ortak askeri tatbikat yapıldı. Tatbikatın hedefi Türkiye… Kısa vadeli amacı, Doğu Akdeniz’deki büyük gaz rezervlerini, Türkiye’yi devre dışı bırakarak değerlendirmek…
- Türkiye’ye yönelik askeri tehdidin gündeme getirildiği günlerde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum kesimi ile adadaki Türk askeri varlığının indirimi ve toprak tavizi konularını içeren görüşmelere başlanılması teklifini yaptı.
- ABD, tek taraflı olarak İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran’a karşı ağırlaştırılmış bir ambargo uygulayacağını ilan etti ve ambargo kararına uymayan ülkelere karşı da benzer ağır yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Hedef gene öncelikle Türkiye!...
- İsrail, Suriye’deki çeşitli hedefleri füzelerle vurdu… İsrailli yetkililer, Suriye ve İran’a yönelik savaş tehditlerini sürdürdüler…
En önemli sorun
Bütün bu gelişmeler, ülkemizin bir ateş çemberinin içinde olduğunu gösteriyor.
Evet, bütün herkes Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizine doğru yol aldığımız konusunda hem fikir….
Bu bir gerçek olmasına rağmen, yukarıda saydığımız olguların da gösterdiği üzere, Türkiye’nin hâlâ en önemli sorunu, güvenlik ve toprak bütünlüğü sorunudur.
Kısacası Türkiye’nin güvenlik ve beka sorunlarına ilişkin konularda güven verici bir politikasının olmadığını her gelişmeyle birlikte bir kez daha göstermektedir.
Sistemin çözümsüzlüğü
Manzara şudur:
Kendine “Millet” adını uygun gören muhalefet, Türkiye’ye yönelen tehditler karşısında tam bir sessizlik içindedir.
Hatta söz konusu “muhalefet’in beşinci ortağı konumunda olan HDP’nin tehdit sahipleri yanındaki konumuna bakarsak, bu Partilerin ABD ve İsrail’in sağlayacağı destek ile iktidar olma peşinde olduklarını söyleyebiliriz.
AKP ise bir yanda Rusya ve İran ile poz vermekte, diğer yandan Esad düşmanlığında ısrar etmekte, Suriye’yi vuran ABD füzelerini alkışlamakta, Akdeniz’den gelen tehdidi görmezlikten gelmekte, Kıbrıs’tan vazgeçme anlamına gelen adımlar konusunda sesizliğini sürdürmektedir.
AKP, bu politikasıyla Milletimize de Türkiye’nin dostlarına da güven vermemektedir.
Onun için iktidarı ve muhalefeti ile mevcut sistemin, Türkiye’nin en önemli sorunu konusunda çözümsüz ve çaresiz olduğunu söyleyebiliriz.
Onun için iktidarı ve muhalefeti ile sistem içi seçeneklerin çözüm olmak bir yana, sorunun bir parçası haline geldikleri; önemli bir gerçek olarak Türkiye’nin önündedir.
Tek seçenek, Doğu Perinçek
İşte bu aşamada Cumhurbaşkanlığı adaylarından sadece Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, söz konusu gelişmeler ile ilgili olarak net bir tavır ortaya koydu.
Perinçek, ilk günden ABD’nin İran ambargosuna tavır aldı.
İsrail’in Suriye’ye füze saldırısını protesto etti. Suriye Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ilan etti.
ABD-İsrail ve Yunanistan Tatbikatının Türkiye’yi hedef aldığını tespit etti, Hükümeti bu konuda tavır almaya davet etti.
Mustafa Akıncı’nın başlattığı yeni girişimin, Kıbrıs’ı peşkeş çekmek anlamına geldiğini belirtti ve tavrını net olarak ortaya koydu.
Her şeyi bir yana bırakalım işte sadece bu tavrından dolayı Doğu Perinçek, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi yönetecek tek Cumhurbaşkanı adayıdır.
Seçime doğru giderken devleti yönetmeye aday olanlardan öncelikle ülkenin toprak bütünlüğüne, varlığına ve güvenliğine yönelik tehditler konusundaki görüşlerini açıklamaları beklenir.
Bu açıdan adayların tutumuna baktığımızda ibret verici bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.
Adayların tavrı
Durum şudur:
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den yukarıda sıraladığımız gelişmeler konusunda hiçbir açıklama olmadı, hiçbir değerlendirme yapılmadı.
Aynı durum Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu için de geçerli…
Selahattin Demirtaş ve HDP açısından bakıldığında ise bir açıklama beklemek bile abes. HDP, yukarda saydığımız bütün gelişmeler konusunda net bir şekilde Türkiye’nin yanında değil, ABD, İsrail ve Yunanistan’ın yanında…
Bu durumda olan bir Parti’nin Türkiye’nin yasal siyaset olanaklarını kullanmaya devam etmesi ve Cumhurbaşkanlığına aday göstermesi ise, Türkiye’nin önünde çözüm bekleyen bir güvenlik sorunu.
AKP’nin politikası
AKP’nin durumu ise diğerlerinden biraz farklı… AKP, bugün Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten Partidir…
Devlet yöneten Parti demek, devletin kendini dayatan mecburiyetlerinin gereğini yapmak zorunda kalmak demek…
Örneğin AKP diğer Partilerden farklı olarak; ABD’nin İran ile Nükleer anlaşmadan çekilme kararını eleştirdi. ABD ambargosuna katılmayacağını açıkladı.
Aynı şekilde Tayyip Erdoğan, İsrail’in Suriye’ye yönelik füze saldırısının barışı tehlikeye atacağını söyledi.
Ama AKP, ne Akdeniz’de Türkiye’yi hedef alan ABD-İsrail-Yunanistan tatbikatı konusunda, ne Akıncı’nın açıklamaları konusunda tek söz etmedi.
Bilindiği üzere Tayyip Erdoğan iktidarı, Suriye’ye yönelik ABD’nin füze saldırısını desteklemişti.
Tayyip Erdoğan son olarak Londra’da İngiltere’yi “stratejik ortak” ilan ederken, Beşar Esad’a yönelik düşmanca açıklamalarını ise sürdürmeye devam etti.
Mehmet Bedri Gültekin
ulusal.com.tr