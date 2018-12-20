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Çok iyi: ABD’nin Çekilme kararına hiç kimse inanmamış

Bülent Esinoğlu

Bülent Esinoğlu

20 Aralık 2018, 16:43
ABD’nin Suriye’den çekileceğine, Amerikalılar bile inanmadıysa diğerlerinin inanması beklenebilir mi?

Sözde, ABD, Trum’ın attığı bir Twit   ile Suriye’den çekilecekmiş!

Daha dün 20 TIR askeri teçhizat sevk eden ABD Suriye’den çekilecekmiş!

Amerika’nın yeni taktik planlama içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu planın bazı işaretleri belirdi. Kuzey Irak’tanPeşmerge taşıyarak Türkiye’nin güvenliğini sağlayacakmış! ÖSO’yugayri meşru ilan etmenin ilk belirtisi olması gerekir. Arap Kürt çatışması ile bölgede kalacakta cilve yapıyor, desek daha doğru olur.

Amerika’nın bölgede Kürdistan planından vaz geçtiğini sanmak, en yanlış stratejik davranış olur. Yığınakta hata yapmamızı bekliyorlar.

Erdoğan’a seçim havucu uzatarak, zaman kazanıp Kürdistan kurmanın başka yollarını arıyorlar. Hem Türkiye ile bir savaşı göze alamıyorlar. Hem de bölgede kalmanın Türkiye’nin rızasını arıyorlar.

Yahudi taktikleriyle gene Türkiye’yi teslim alma çabası içindeler.

Amerika girdiği yerden, orayı iyice istikrarsızlaştırmadan çıkmaz.

Çekilecek dediğimiz Amerika, Doğu Akdeniz’de Ege’de, hatta Kara Deniz’de yığınak yaparak, Türkiye’yi kuşatmaya almış. Kuşatmayı bırakıp, Güneyimizden çekilecekmiş!

Afganistan’da 18 yıldır duruyor. Her yıl çekileceğini söyler ama çekilmez.

Irak’tan sözde çekildi. Lakin hala askeri ve önemli oranda istihbarat unsurları orada. Hala Irak yönetimi ABD tarafından belirleniyor. Yılda 20 milyar dolar savaş tazminatı alıyor.
Türkiye’de elli yıldır 15 Askeri üssü var. İncirlikten hala Suriye’yi istikrarsızlaştırmak için sortiler yapıyor. Sivilleri öldürüyor.

Erdoğan sayesinde çekilme kararını aldı diye iç politika malzemesi olarak kullananlar, yakında gerçeklerle yüzleşirler.

ABD’nin çekileceği kararına bırakınız inanmayı, temkinli bile yaklaşmak yanlıştır. Dorudan inanmadığımız açıklanmalıdır.

İran’a ve Türkiye’ye baskı yapmaktan vaz mı geçti diyeceğiz?

DSG’nin, Amerika’nın Suriye’den çekileceği kararına karşı “bu bir ihanettir” açıklaması da bir tertiptir.

Suriye’de anayasa meselesine gelince; Suriye’ye yeni bir anayasa gerekiyorsa, bunu emperyalizme karşı can veren Suriye halkı yapmalıdır. Ne Rusya ne Türkiye ne de İran bu işe karışmamalıdır. Hani Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinden yanaydık! Onların anayasasını biz yaparsak nerede kaldı Suriye’nin birliği?

Amerika gene önümüze bir oyuncak attı. Günlerce bunu konuşup dururuz. Amerika güzellemeleri ile yatıp kalkarız.

Savaş içinde bu tip taktik oyunlara gelemeyen komutanlar kazanır. İnanalar kaybeder.

Bülent Esinoğlu
ulusal.com.tr
 
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