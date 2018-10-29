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Cumhuriyet Fazilettir

Soner Polat

Soner Polat

29 Ekim 2018, 12:48
Coşkuyla kutladığımız en büyük Bayramımızda, millet ve gençlik heyecanla Anıtkabir’e koşuyor!
Ulus olarak silkinip ayağa kalkmalı,  Cumhuriyet’e ve kurucu atalarımıza sahip çıkmalıyız.
Milli duygularımızın şaha kalktığı bu gurur günümüzde karşı devrimciler tetikte bekliyor!
Hedefimiz Atatürk’ün istediği gibi Cumhuriyeti canımız pahasına yükseltmek ve yüceltmek olmalı!
Ufkun ötesini göremezsek, ülkemiz yönelik tehlike, risk ve tehditleri kavrayamaz, zayıf düşeriz.
Resepsiyonu başkent Ankara’dan İstanbul’a taşıyanların niyet ve maksadını iyi bilmeyiz!
İçimizi ısıtan Cumhuriyet ateşinin ne kadar da çok düşmanı varmış! Gericisi, bölücüsü, AB-D’cisi!
Yemin edenler nerede? Çıkın ortaya!  16 yaşındaki TGB’li genç kız kadar olamıyor musunuz?
Elini, kolunu, canını, kanını ülkesi için feda eden şehit ve gazilerimize hiç mi borcumuz yok?
Teslim mi olacağız, alçaklara, emperyalizme ve onun işbirlikçisi içimizdeki düşmanlara?
 
 
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller, kanlarıyla, canlarıyla kurdu bu Cumhuriyeti.
Armağan ettiler bize tarihte ilk kez, ismi Türk olan bir ülkeyi.
Zafer şarkıları söyleyerek, gururla, kıvançla, göğüslerini siper ederek yendiler cehaleti.
İmar ettiler ülkenin her karış toprağını, akıl ve bilimin rehberliğinden bir adım bile sapmadan…
Lakin karşı devrimin pusuda beklediğini söyleyerek, bizleri uyarmayı da ihmal etmediler.
Emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler… Dikkatli ve tetikte olun!
Türkoğlu Türk! Cumhuriyet bugün senden fedakârlık bekliyor, at üzerindeki ölü toprağını.
Tereddüt ediyorsan köklü ve saygın tarihinde ara içindeki ve kanındaki cevheri!
İnan ki kendine güvenirsen rüzgârın bile yeter Cumhuriyet ve Türklüğü korumaya.
Rahat ve huzur içinde dalgalansın şanlı bayrağımız Cumhuriyet Bayramlarında…
 
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