Cumhuriyet’i kimsesiz bırakacak mısın?

Ne demişti şayak kalpaklı büyük devrimci önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; “Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir” Peki ya; Cumhuriyet kimsesiz kalırsa. Cumhuriyet’in kimsesiz kalması için cumhuriyetçilerin, Cumhuriyet’e sahip çıkmaması gerekir. İşte bunu yapmaya çalışıyorlar. Bırakın kafanızdaki matematik hesaplarını, hileleri, hülleleri vicdanınızın ve aklınızın sesini dinleyin lütfen. Bugüne kadar adı ortaya atılan adaylardan hangisi “Kemalist Devrimi tamamlayacağım” dedi, hangi aday “Altı Ok’ta birleşme programını” şart koştu. Dünyanın ilk antiemperyalist kurtuluş savaşı sayesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni “soykırım suçlusu” göstermeye çalışanlara karşı kim göğsünü siper etti, örgütünü harekete geçirdi, vatanseverlere öncülük etti? Ergenekon ve Balyoz tertiplerinde hedef alınmasına rağmen kim boyun eğmedi? Ebedi Başkomutan’a ve askerlerine kim sahip çıktı? Kendini Abdülhamit’in yerine koyanlar mı?, Atatürk’e “beton Kemal” diyenleri, TR bilmem kaç nolu Stratfor elemanlarını, bilimum liberalleri, ikinci cumhuriyetçileri o büyük partiye toplayanlar mı? Abdullah Gül’ün adaylığını tartışmaya açanlar mı?, Ergenekon ve Balyoz dönemlerinde Türk Ordusu’nu ve vatanseverleri savunmak için tek kelime etmeyenler, ağzından Kemalizm savunan tek söz çıkaramayanlar mı? Kim sahip çıktı Cumhuriyet’e?
SEN SAHİP ÇIKTIN
Bu yazının muhatabı sensin ey Mustafa Kemal’in askeri, bu ülkenin aydınlık insanı, Kemalist Devrimi bin yıl yaşatacak azmi olan kadın, erkek, genç, milliyetçi, devrimci, halkçı, laik, devletçi ve elbette cumhuriyetçi olan sen! Cumhuriyet’in bizi kimsesiz bırakmadığını kavrayan, Cumhuriyet’in demokrasi olduğunu, eşitlik olduğunu, seçme ve seçilme hakkı olduğunu bilen sen; şimdi Cumhuriyet’i adaysız mı bırakacaksın? Altı Ok’u hatıra olarak görenden, ABD’den icazet almaya uğraşandan, Cumhuriyet’in öncüleri tarafından devrilen Abdülhamit’i kendine örnek alandan Cumhuriyet adayı çıkar mı? Neredeydiler emperyalistler kurtuluş savaşımızı hedef alırken? HDP’siz olmaz diyenler neden Kemalistsiz olmaz demiyorlar, devrimcisiz olmaz demiyorlar? Sor kendine bre kardeşim, sor kendine bakalım neden Doğu Perinçek aday olamasın diye imza toplama işini yokuşa sürüyorlar? Neden itiraz etmiyor “demokrasi” ve “insan hakları” savunucuları?
EL CEVAP
Cevap basit; Cumhuriyetçi değiller de ondan. “Demokrasi” dedikleri ABD’nin yada sultanın verdiği kadar demokrasi. Oysa gerçek demokrasi Cumhuriyet’tir, kadına seçme ve seçilme hakkını veren en demokratik Cumhuriyet; Türkiye Cumhuriyeti’dir… Evet, Cumhuriyet emperyalizmin kuklalarına izin vermez, söz hakkı vermez. Amerikan demokratları bölücülere, tarikatlara destek verir ama Kemalistlere, devrimcilere saldırır. Saldırır, çünkü Devrimci Cumhuriyet milleti birleştirir, tarikatları, cemaatleri ortadan kaldırır, gericiliğe, köleciliğe, sömürgeciliğe karşı durur. Cumhuriyet işte bu yüzden herkesin her şeyidir, kimsesizlerin kimsesidir. O halde, bölücülere, tarikatlara ve emperyalizme asla geçit yok diyen, partisinde Apo’yu sorgulayan komutanı yargılayan hakimi, savaşan gazi subayı, astsubayı ve askerleri, şehit analarını, babalarını, FETÖ’ye daha kurulduğundan beri “terör örgütü” diyerek mücadele edenleri, Atatürkçü gençliği, Atatürk’ün yaşadığı her anı takip eden Atatürk’ün Bütün Eserleri’ni derleyen aydınları, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında boyun eğmeyenleri, Silivri duvarlarını yıkanları, Atatürkçülerin televizyon kanalını yaratanları, yaşatanları, hergün güneşle birlikte ülkemizi aydınlatan gazeteyi çıkaranları ez cümle milliyetçileri, devrimcileri yani Cumhuriyetçileri, bulunduran partinin adayı için imza vermeyecek misin?
PERİNÇEK İÇİN İMZA VER
Bakın bir aday daha var, türlü engellere rağmen, hile, hülle yapmadan milletin imzasıyla aday olmak istiyor, Cumhuriyet’in getirdiği demokratik hakkını kullanıyor demeyecek misin? Cumhuriyet’i kimsesiz, adaysız mı bırakacaksın? Belki hesap yaparsın, oy hesabın vardır ama kardeşim “Kemalist Devrimi tamamlayacağım” diyen kişinin; Doğu Perinçek’in aday olması için bir imza vermeyecek misin? Kemalist Devrimi yani Cumhuriyet’i adaysız, kimsesiz mi bırakacaksın? Unutma; Cumhuriyet sensin!!!