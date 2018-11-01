Daha fazla meşrulaşmadan bir şeyler yapmalıyız

Bülent Esinoğlu
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19.10.2016 - Musul mu? Halep mi? Hayır hala Halep
17.10.2016 - Savaş bölgesi Doğu’ya doğru genişliyor
14.10.2016 - Dünya savaşını tetikleyen unsurlar
12.10.2016 - Önümüzde umutlar da tehlikeler de var
10.10.2016 - 23. Dünya Enerji Kongresi ve Türk Rus ilişkileri
08.10.2016 - Bölgede olağanüstü gelişmeler…
06.10.2016 - Lozan hezimettir Musul ganimettir!
05.10.2016 - Dünya savaşı ne kadar yakın?
02.10.2016 - Batı ile çıkarlarımız neden çatışıyor?
30.09.2016 - Ceset torbaları ve terörün yaygınlaştırılması
28.09.2016 - Ekonomik tetikçiliğe karşı direnme ekonomisi
27.09.2016 - Suriye’deki durum on yıl daha sürerse…
25.09.2016 - Rockefeller’le görüşerek Haçlıdan kurtulmak!
24.09.2016 - Suriye’de yeni yol ayrımı
23.09.2016 - Gizli savaşın yarattığı mecburiyetler!
21.09.2016 - Abdülhamitçi olmak ya da silah kullanmak
19.09.2016 - Kanlı çıkmazdan çıkarken…
16.09.2016 - Değişmeye başlayanlar
15.09.2016 - Düşünme etkinliği üzerinde düşünmek!
12.09.2016 - Suriye’de ateş kes ve yeni ABD Planı
11.09.2016 - Batı Cephesinde değişen bir şey yok
09.09.2016 - Son tuzak
07.09.2016 - Savaşıyor mu sevişiyor muyuz Amerika’yla…
05.09.2016 - Irak Türkiye sınırı Barzani’ye bırakılamaz
03.09.2016 - Soğuk Savaş mantığı dağılırken…
01.09.2016 - Geri adımın varacağı yer
30.08.2016 - Sert bir kararlılık ABD’yi geriletir
28.08.2016 - Ülke bütünlüğü mü fetih mi?
26.08.2016 - Kaos saldırısına karşı tek çare…
24.08.2016 - DAEŞ’ın yerine ÖSO ikamesi bölge barışını başlamadan bitirir
23.08.2016 - Demokrasi görünümlü emperyalizm dayatması
20.08.2016 - Aynısını size de yaparız!
19.08.2016 - Toroslardan giren Amerika ve İncirlik’teki atom bombaları
17.08.2016 - Tankların önüne Memleketin a.sına koyanlar yatar mı?
15.08.2016 - Vatan (malını) satarak vatan savunması olmaz!
14.08.2016 - Membiç her şeyi berbat edebilir!
12.08.2016 - Fetoşu biliyoruz da Liboşlar ne olacak?
11.08.2016 - Katilimizle cilveleşmek ya da dik durmak!
09.08.2016 - Çok kutuplu dünyada Türkiye
07.08.2016 - Avrupalının korkulu rüyası; Türkiye Rusya
06.08.2016 - Çokça Amerikalı misafirimiz olacak
04.08.2016 - Ambargo silahını çekmeye hazırlanıyorlar
02.08.2016 - Milli ordu savaşın özelleştirilmesi ve profesyonel ordu
31.07.2016 - Emperyalizmi şaka sanmak veya…
30.07.2016 - Bundan sonrası havuç mu?
28.07.2016 - Suçüstü yakalanmak!
26.07.2016 - Gerçek kimlik ortaya çıkıyor
24.07.2016 - Bir tükeniş döngüsü olarak NATO
22.07.2016 - Darbe girişiminin dış siyaseti ne olacaktı?
20.07.2016 - Örgütlenme tamamlanmadan girişilecek her eylem erken eylemdir
18.07.2016 - ABD’nin Türkiye’de operasyonel kadrosu kalmadı
17.07.2016 - Darbecilerin Bildirisindeki NATO vurgusu
15.07.2016 - Ey Avrupa terörün sorumlusunu mu arıyorsun?
14.07.2016 - İlişkiler sadece ticaretle olmaz!
12.07.2016 - Savaş yaklaşırken savaştan uzak durmak
10.07.2016 - Fakirlik küreselleşince asabiyet evrenselleşti
08.07.2016 - Sistematik cehalet imalatı…
06.07.2016 - Yeni iç ve dış ittifaklar neden zorunludur?
04.07.2016 - Esad’la kavgayı bırak, mültecileri vatanına gönder
03.07.2016 - 2017’de Suriye’de terör biter mi?
01.07.2016 - Gri Alandayız
29.06.2016 - Sabah uyardı akşam bombalama oldu
28.06.2016 - İsrail’den gaz Rusya’dan turist!
27.06.2016 - Her şey Çin Rus ittifakı ile başladı
25.06.2016 - Halksız Avrupa, Avrupasız halklar
23.06.2016 - İngiltere'nin ayrılması ve küreselleşmenin sonu!
22.06.2016 - Dünya dengesi ve Kanalizasyon Kapitalizmi!
20.06.2016 - O zorlasa bile yanlış!
16.06.2016 - Atatürksüz ve Türksüz Anayasa
14.06.2016 - Çare arayışı zorunlu hale geldi
12.06.2016 - Derinleşen saflar ve Tahran Zirvesi
10.06.2016 - Para tarikatları ve Negatif faiz
09.06.2016 - Utangaç antiemperyalizm; üst akıl!
07.06.2016 - Mevcut Suriye politikasının değişmesi…
06.06.2016 - Rusya’ya talimat; Al-Nusra’yı vurma…
04.06.2016 - Çözüm sürecinin yeni adı Betonlama mı?
02.06.2016 - Artık savunmadayız
31.05.2016 - Suriye’deki ölüm fırtınası ve Türk/ Rus kavgası
29.05.2016 - Kuşatmayı nasıl yaracağız?
27.05.2016 - Suriye Kürdistan’ını İncirlik’ten kalkan uçaklar mı kuruyor?
26.05.2016 - Bu iktidar üretim ekonomisine geçebilir mi?
25.05.2016 - Atlantik Rusya’yı savaşa zorluyor
23.05.2016 - Petro-Dolar’a karşı Petro-Yuan
21.05.2016 - Siyasi iktidarın Suriye çıkmazı
19.05.2016 - Savaşlar hep bir öykü ile başlar!
18.05.2016 - Üyelik ısrarı, bölünme ısrarıdır
16.05.2016 - Siyasetin militarizasyonu yanlış yoldur
14.05.2016 - Karadeniz de savaş alanına katılacak mı?
13.05.2016 - Dış tehdit artıkça…
11.05.2016 - İsrail Türkiye NATO’da aynı masada!
10.05.2016 - Ekonominin gerçek işleyişi ve Panama Belgeleri
08.05.2016 - Akşener'i neden parlatıyorlar?
07.05.2016 - Kemalistler olmadan vatan savunması olmaz
05.05.2016 - Kanunsuzluklar yönetilemezliği getirdi
04.05.2016 - Halep ve bölgenin geleceği…
03.05.2016 - Salt PKK ile mücadele Siyasal İslam’ı kurtarır mı?
01.05.2016 - Sana silah satmayanlara sen niye İncirlik’i veriyorsun?
29.04.2016 - Gladyo neden hareketlendi?
28.04.2016 - Hasan Ruhani hırsıza hırsız dedi
26.04.2016 - Laikliğe karşı yeni bir savaş cephesi mi açılacak?
25.04.2016 - Hıristiyan NATO'su, İslam NATO'su ve Kilis!
23.04.2016 - Ortadoğu halklarının yakın geleceği…
21.04.2016 - Demek ki Genelkurmay Başkanı terörist değilmiş
19.04.2016 - Ne ahlakı kurtarabildik, ne de sanayimizi…
18.04.2016 - Kut’ül Amare de, 23 Nisan da bizim
16.04.2016 - Rusya ile ilişkiler düzelir mi?
14.04.2016 - ABD’nin Türkiye ’siz B-Planı
13.04.2016 - Terörle mücadelede gelinen yer ve sonrası…
11.04.2016 - Şiddetin “alınır satılır” meta olması!
09.04.2016 - Silah varsa mafya vardır
07.04.2016 - Fırsat nişleri kaçarsa…
05.04.2016 - Panama Belgeleri ve yargılanamayacak kadar büyük şirketler
04.04.2016 - Düşmanı doğru tanımlamak!
02.04.2016 - Ortak hedef DAİŞ demek…
30.03.2016 - Kürt Koridoru İncirlik sayesinde mi açılacak?
29.03.2016 - Yeni saflaşma yeni mantık, yeni siyaset
26.03.2016 - Batı uyumlu ve İslamcı medya çatışması
24.03.2016 - Hala ABD Türkiye/İran ilişkileri üzerinde tepiniyor!
22.03.2016 - Küreselleşmenin yarattığı şiddet, ters tepti!
20.03.2016 - Terör neden Hükümeti ve Erdoğan’ı hedef aldı?
18.03.2016 - Birikim modelinin modası geçince…
16.03.2016 - Rusya çekilecek mi, barış yakın mı?
14.03.2016 - Amerika’nın kaos planı püskürtülecektir
11.03.2016 - Obama demiş ki…
09.03.2016 - Hayali sermaye, fakirliğin küreselleşmesi ve likidite sıkışıklığı
07.03.2016 - Siyasi şımarıklık!
04.03.2016 - Rusya, Amerika ortak mı; stratejik düşman mı?
02.03.2016 - Çok uluslu tekeller ve ABD/Türkiye ilişkisi
29.02.2016 - Anayasa Mahkemesini tanımayanların Anayasası olur mu?
25.02.2016 - Rusya’ya küfrederek, Amerikancılığınızı kurtaramazsınız!
23.02.2016 - NATO’yu yeni öğrenenlere el kitabı!
21.02.2016 - Cephe gerisindeki iki mesele…
19.02.2016 - Bizim çözümü söylememiz gerek
17.02.2016 - Dış savaş her zaman iç savaşla birleşir!
15.02.2016 - Suudi himayesinde Suriye’ye kara harekâtı!
13.02.2016 - Erdoğan ABD destekli darbeden nasıl kurtulur?
11.02.2016 - Bizi buraya Amerikancılığımız getirdi
09.02.2016 - Propagandalar boşa çıktı, gerçekler dayatıyor
07.02.2016 - Türkiye’nin toprakları NATO toprağıdır!
04.02.2016 - Suçlarını açıklamak yerine vıdı vıdı!
02.02.2016 - Negatif Faiz; Neoliberal hegemonyanın iflası
01.02.2016 - Ha gayret, Ruslarla savaşmaya az kaldı!
28.01.2016 - Rejim değiştirme inisiyatifi elden gidiyor mu?
27.01.2016 - Sadece yalnızlık mı derinleşiyor?
25.01.2016 - Hendeklere sıkışan PKK’yı CHP mi kurtaracak?
23.01.2016 - Amerika Kürdistan kurmakta kararlı!?
21.01.2016 - Davos zenginlerinin dilinin altındaki bakla
19.01.2016 - İran’a ambargonun kalkması ve Musul
18.01.2016 - Temerrütte mi düştük?
15.01.2016 - Yurt-dışı bağlantılı STK’lar!
13.01.2016 - Terör bizden ne istiyor?
11.01.2016 - Çöküntünün arkasındaki çöküntü…
09.01.2016 - Sol neden şaşkın bakıyor?
07.01.2016 - Kürt Koridorunu engelleyebilir miyiz?
05.01.2016 - Anayasa, Başkanlık, arkasından İslam Ordusu…
03.01.2016 - Mezhep haritaları enerji haritalarına karışırken…
01.01.2016 - Rusya ile ne zaman çatışsak…
28.12.2015 - Ulusal öfke
26.12.2015 - 2016 felaket yılı mı olacak?
24.12.2015 - İç siyasette milli, dış siyasette emperyal olunamaz
22.12.2015 - Artık daha kolay yönetecekler
20.12.2015 - İktidarın ideolojik kaynağı mezhepçilikse…
18.12.2015 - Almanya Suudi başkanlığındaki koalisyona neden girmedi?
16.12.2015 - Bölüşüm mü, Cephe gerisini tahkim etmek mi?
14.12.2015 - Açılım Sürecinin bedeli Cizre ve Silopi
13.12.2015 - Savaşın ekonomi politiği
10.12.2015 - Sıfır ilişki, tek şart
08.12.2015 - İrademizi Amerika’ya mı teslim ettik?
06.12.2015 - 10 Aralık 2015 İtilaf devletleri İstanbul’da
04.12.2015 - İncirlik’teki Haçlı Ordusu ve Büyük Kürdistan!
02.12.2015 - Savaşın yeri Doğu Akdeniz’dir
01.12.2015 - Vekalet savaşı ne zaman biter?
29.11.2015 - Savaşa doğru yol alırken
27.11.2015 - Kurtar bizi Amerika!
26.11.2015 - Savaş neye benzer, neye benzemez?
24.11.2015 - Ruslar nasıl karşılık verecek?
22.11.2015 - Güvenli Bölge güvenliğimizi tehdit etmesin!
21.11.2015 - Patronların kapitalizm sıkıntısı…
19.11.2015 - Kafaları karıştıran sorular!
16.11.2015 - On yıl sonra da Milli Füzeyi konuşuruz
14.11.2015 - Paris’e ağlamalıyız, Irak’ın işgalini anlamalıyız
13.11.2015 - Kral ve Dolar
11.11.2015 - Amerika’nın kara gücü olarak mı gireceğiz?
10.11.2015 - Kemalizm, bir taraftan da, kendini yeniden üretiyor
08.11.2015 - Mandacılığın dayanılmaz çekiciliği!
06.11.2015 - Sorgulanan “sahte milliyetçilik” ve “sahte sol”dur
04.11.2015 - Savaşın kanunları ve emperyalist militarizm
02.11.2015 - Amerikan senaryoları artık işlemiyor
31.10.2015 - Şimdi dönme zamanı
29.10.2015 - Asıl kıyamet ne zaman kopacak?
27.10.2015 - Dünya ekonomisinin çıkmazı; Dolar
25.10.2015 - Gelişen yeni tehdit
22.10.2015 - Zor günlerdeyiz…
19.10.2015 - Her kötü işin arkasında Amerikan parmağı aramak!
17.10.2015 - ABD, AKP’den vazgeçti mi, geçmedi mi?
15.10.2015 - Batıcılık da, İslamcılık da ülkemizi bölüyor!
13.10.2015 - Barış sözcüğünü PKK’nın siperi yaptılar
11.10.2015 - İstihbarat açığı ve içimizdeki CIA
10.10.2015 - Amerika bize silah vermez ama…
07.10.2015 - Sadece Suriye mi, Suudi dolarları ne olacak?
05.10.2015 - Angajman Kuralları ve Rus Uçakları
03.10.2015 - Ne oldu? Gene Amerika ile birliktesiniz!
01.10.2015 - Suriye’de yeni dönem…
30.09.2015 - Volkswagen savaşı neyin habercisi?
28.09.2015 - İçerideki Batı ile savaş…
26.09.2015 - "Terör askerle çözülmez" ne demek?
22.09.2015 - Düzenin dışladığı…
16.09.2015 - Borç dolaşımı ve gangster bankacılık!
14.09.2015 - İşaret fişeği Corby
13.09.2015 - Türkiye’yi Batıya şikâyet etmek!
10.09.2015 - PKK’nın vekâlet savaşı
08.09.2015 - Teröre karşı birlik olma zamanı
05.09.2015 - G20 ve G7 Aylan’lar karaya vursun diye vardır
04.09.2015 - Futbolu mafyadan kurtarmak!
02.09.2015 - Ya vereceğiz ya savaşacağız
31.08.2015 - Cumhuriyet Gazetesini CIA mı yönlendiriyor?
28.08.2015 - Çin'e Batı'nın gözü ile bakmak
26.08.2015 - Hikâyenin adı 600 Milyar Dolar
24.08.2015 - Dolar pedalı çevirmezse düşecek!
22.08.2015 - Çözüm Sürecinin biriktirdiği
20.08.2015 - AKP PKK ile sevişecek mi savaşacak mı?
18.08.2015 - Espiyonaj halk için mi yapılır?
16.08.2015 - Terörle savaş, Batı'yla savaşın başlangıcıdır
14.08.2015 - Barış sözcüğü ve etrafındaki fırtına
13.08.2015 - Türkiye’de bir süreç bitti
11.08.2015 - Soğuk Savaş’ın zehirli meyvesi İncirlik
09.08.2015 - Aldatıldık, aldatıldık sonunda aldattık!
07.08.2015 - Yakın tehdit iç tehdittir
05.08.2015 - Yağmacılar İran’da!
03.08.2015 - Çözüm süreci neden başarısızlığa mahkûmdu?
31.07.2015 - Sol gösterip, Amerikancı vuruş!
29.07.2015 - Açılım yoksa para da yok
27.07.2015 - Amerika'yla savaş, Amerikancılarla olur mu?
25.07.2015 - Tarihin makas değiştirdiği günler!
24.07.2015 - Halkımız kime güvenecek?
22.07.2015 - Cephe gerisi nasıl tahkim edilir?
20.07.2015 - Suruç neyin işaret fişeği?
18.07.2015 - Piyasa kabadayısının sonu!
16.07.2015 - Suriye siyasetini bilen var mı?
13.07.2015 - Kurtarmak zorundalar!
12.07.2015 - Rahatladılar!
09.07.2015 - Bize bir şey olmaz!
07.07.2015 - Devlet altı güçler
05.07.2015 - Amerika ile asla!
04.07.2015 - Özgün gereksinimden ibaret gerçeklik
01.07.2015 - Hayalet iki tane!
29.06.2015 - Bölünmeyi durdurabilir miyiz?
26.06.2015 - Birleşerek yok oldular
22.06.2015 - Bölünürsek Batı'yı unutun!
20.06.2015 - Tarihin pususunda yatarken…
19.06.2015 - Çelik Çin ve Dolar
16.06.2015 - Amerikancılığı anlamadan…
15.06.2015 - Kara Koridor Koalisyonu
13.06.2015 - Çok uluslu hükümet mi?
11.06.2015 - Ulus-Devlet operasyoncusu işbaşında!
09.06.2015 - Türkiye'yi bölen demokrasi…
05.06.2015 - Emperyalizm neden Biji HDP (PKK) diyor?
03.06.2015 - Altın destekli döviz ve Sarı Dediz
01.06.2015 - Örtülü savaşın örtüsü açılırken…
30.05.2015 - Çin ABD çatışması dünyayı rahata kavuşturur mu?
27.05.2015 - Adaleti aldılar, sandığı koydular!
26.05.2015 - Muhaliflere havadan destek
24.05.2015 - Şu teknoloji meselesi…
22.05.2015 - Mevsimlik sürüleştirme
20.05.2015 - Fuat Avni hep geleceği bilecek
19.05.2015 - Çin’den Suriye devletine 30 milyar dolar
17.05.2015 - Menfur örgütsel bağlar!
15.05.2015 - İşbirlikçi çevrelerin HDP (PKK) aşkı!
13.05.2015 - Sömürge Yasası Güncellendi
11.05.2015 - Seçimden sonraki gündem
10.05.2015 - Bizim oğlan vefat etti!
08.05.2015 - Ajanlar neden sessiz gömülürler?
05.05.2015 - Bölgemizdeki savaşlar kalıcı mı?
04.05.2015 - Uhrevi olanı dünyevi yapamayız
02.05.2015 - Türkiye, İran’ın Batı’ya direndiği kadar direnseydi…
30.04.2015 - Ya geçmişini satacaksın, ya geleceğini…
28.04.2015 - TÜSİAD gene reform şarkıları söylüyor!
27.04.2015 - Seçimlerle güçlü ordunun ne ilişkisi var?
26.04.2015 - Uygarlığın huzursuzluğu
23.04.2015 - Kızın gülüşüne, kışın güneşine aldanma sakın!
21.04.2015 - CIA, Meclis'e mebus mu gönderiyor?
19.04.2015 - İflasın farkına vardılar!
18.04.2015 - Halk, Amerikancı olmayan bir iktidar arıyor
16.04.2015 - Ermenileri katlettiniz, sizi katiller sizi!
14.04.2015 - Bireysellik ve siyaset
13.04.2015 - Mülküne sahip çıkamayan parti!
12.04.2015 - Açılımcılara ve sahte solculara kapak olsun!
10.04.2015 - İsrail de Sünni mi?
09.04.2015 - “Batı İran’ı kandırdı mı?” Diye sormuştum
08.04.2015 - Entelektüel motor ve entropi
06.04.2015 - Borçlar, dış sermaye çevreleri ve AKP CHP koalisyonu!
04.04.2015 - Örgütlü gerginlik sürdürülebilir mi?
03.04.2015 - Batı İran’ı kandırdı mı?
02.04.2015 - Üç gün konuşsa gene açıklayamaz!
31.03.2015 - İnanmak istemediklerimize inandık!
30.03.2015 - İhaneti Örgütlemek!?
29.03.2015 - İran'ı aşamayan ABD…
28.03.2015 - Amerikancılar çok mutlu
27.03.2015 - Borçlar çoğaldı, tekellerin haciz memuru Derviş geldi!
26.03.2015 - Gene Amerika ve mezhepçiliğin kuyruğuna takıldık!
25.03.2015 - Liberallerin vatansız yaptığı solcular!
23.03.2015 - Yüreğinde halk olmayanın…
22.03.2015 - İçten yıkılma başlayınca!
21.03.2015 - “Aldatıldım“ diyenler devrim yapabilir mi?
19.03.2015 - Borcun kölesi olmak!
17.03.2015 - Namus kurşun gibidir!
16.03.2015 - Türkiye Anonim Şirketinin hisse sahipleri!
15.03.2015 - İnsan yaşadığı yere benzer, NATO içinde yaşıyorsan…
14.03.2015 - Sosyal demokrat çift dilliği!
13.03.2015 - Ey Coni gel tapusunu da verelim!
10.03.2015 - Kültürel yoksullaşma gerçek yoksullaşmayı getirdi!
08.03.2015 - Söylenebilecek yalan ve zorlanabilecek kader kaldı mı?
06.03.2015 - Dolar’ı da Eğitip Donatacaklar mı?
04.03.2015 - Haziran seçimleri, Amerika'nın ayağına dolaştı!
02.03.2015 - PKK solcuların da solculuğunu elinden aldı!
28.02.2015 - CIA neden sevilen muhalif önderlere suikast yapar? Kuluçka Makinesi
27.02.2015 - Neden Rakka değil de Musul?
25.02.2015 - Halktan da korkmasalar(!)
23.02.2015 - Çekilme değil, PKK’nın meşrulaştırılması!
21.02.2015 - İktidara birlikte gelecek kadar uyanık, Gladyo’yu bilemeyecek kadar saf!
20.02.2015 - NATO, QE, Siriza, Ukrayna, Çin’den füze teknolojisi!
18.02.2015 - İç Güvenlik Yasasımı mı, siyasetin silahlandırılması mı?
16.02.2015 - Kimin ve neyin yapısal dönüşümü?
14.02.2015 - Uyuyan hücreler, kimin için uyuyorlar?
12.02.2015 - Panik Butonu; Negatif faiz!
11.02.2015 - ABD, AKP’den vazgeçti mi, geçmedi mi?
10.02.2015 - Zıkkım olsun!
08.02.2015 - Eski Amerikancıdan yeni antiemperyalist!
06.02.2015 - NATO'dan Ukrayna'ya 5000 Çevik Kuvvet Askeri, bize faiz
05.02.2015 - Medya mı itibar kaybediyor, yoksa…
04.02.2015 - Madem piyasa özgürlüklerin ve demokrasinin gereği…
03.02.2015 - Obama neden itiraf etti?
02.02.2015 - Nefret bir kez türediğinde…
31.01.2015 - PKK’nın kuyruğundaki vatansız sol, bağımsızlıkçı sola karşı!
30.01.2015 - Ha Çuval geçirmiş, ha Madalya…
28.01.2015 - Dengeler değişirken görmediklerimizi göreceğiz!
26.01.2015 - Aleaksis Tsipras, Pablo İglesias ve Bankalar Çetesi
25.01.2015 - Kral'ın ölümüne en fazla kim üzüldü?
24.01.2015 - Leş kargaları
23.01.2015 - Savaş küreselleşirken!
20.01.2015 - Güce tapayım derken, yanlış ata oynamak!
18.01.2015 - O teröristleri beğenmedim, daha iyisini eğiteceğim!
17.01.2015 - Son provokasyon Sahte Bayrak mı olacak?
16.01.2015 - Arabistan’dan devrim çıkar mı?
14.01.2015 - Demokrasinin fiyatı yükseldi, faşizm daha ucuz!
13.01.2015 - Terör üzerinden Batı saldırılarının meşrulaştırılması
11.01.2015 - Namaz kılıyorsan halkı biliyorsun, kılmıyorsan…
09.01.2015 - Örtülü savaş, terör imalatı ve Charlie
08.01.2015 - Girerken çok yalvarmıştık da, ya çıkarken…
07.01.2015 - Hırsızlar ve ajanlar iddiası arasında kaldık!
05.01.2015 - Dolar ve Euro istasyonları!
03.01.2015 - Batıdan gelen saldırı yeniden yoğunlaşırken…
01.01.2015 - Sokak darbesi yapmaya alıştı ya…
31.12.2014 - 2015'te kimler ölür?
29.12.2014 - Çok yüzlü görünüm ya da hiç görünmeyen!
27.12.2014 - Gericilik ve bölücülük ittifakı bir proje midir?
23.12.2014 - Merak edenler olur!
21.12.2014 - Öteki ortak ve şartnamesi!
19.12.2014 - Yakın tehdit!
18.12.2014 - Batının Doğuya genişleme isteği ve ekonomik kriz
16.12.2014 - Laikliği savunmadı, tarikatı savunuyor!
14.12.2014 - Devşirme ajan mı kıymetli, yabancı ajan mı?
13.12.2014 - Başka neyi konuşacaklar ki…
12.12.2014 - Tekeller iç içeyse, devletler iç içedir!
10.12.2014 - Çıkış yok, iktidar bunaldı!
08.12.2014 - NATO’yu ekonomik NATO’ya dönüştürmek!
07.12.2014 - Suudi Arabistan neden teknoloji üretemez?
05.12.2014 - Boko Haram ve eğitimdeki gidişat!
03.12.2014 - Enerji silahı ve gerçek silah!
30.11.2014 - Felaket kapitalizmi* ve özelleştirilmiş istihbarat
29.11.2014 - Hem Amerikancı olalım, hem de milli çözümlerimiz olsun!?
27.11.2014 - Soğuk Savaş hiç bitmedi ki…
25.11.2014 - Joe Biden gitti, Vladimir Putin geliyor
23.11.2014 - Savunma silahı olarak…
21.11.2014 - Tekellere asker olmak!
19.11.2014 - Düşmanın adını söyleme zamanı…
18.11.2014 - Türk Amerikan savaşının II. Aşaması!
16.11.2014 - Sakal kesme teknolojisi ve sakal vergisi!
14.11.2014 - İncirlik Üssü neden ülkemize baskı aracıdır?
12.11.2014 - Soğuk savaş neyi soğutur, ne kadar soğur?
11.11.2014 - Neden milli bir iktidar, yakıcı ihtiyaç haline geldi?
09.11.2014 - Neden hala beka sorunumuz var?
07.11.2014 - Türkiye PKK ile hesaplaşmak zorunda!
05.11.2014 - Sıcak para ve öncü işgaller dönemi kapanırken!
04.11.2014 - Üçüncü göz mü? Bir bölen mi?
02.11.2014 - Kuluçkadan çıkmadı!
31.10.2014 - Amerikan bayraklı süreç sürerse…
29.10.2014 - Kin sadece dincilerde mi birikir?
26.10.2014 - Amerikan yaygarasının asıl nedeni Dolar!
25.10.2014 - Savaşlardan önceki savaş…
23.10.2014 - Bu kadar istikrarsızlığın bedelini ödeyebilecek miyiz?
21.10.2014 - Ülke sınırlarımızı Amerika yönetiyor!
19.10.2014 - Batının saldırganlığı Doğunun direnişi!
17.10.2014 - Dünyadaki gelişmeler ve Türkiye
15.10.2014 - İttifaklar çöküyor, çok şey değişiyor
13.10.2014 - Finansal ölüm ve doların ölümü!
11.10.2014 - Orduya karşı Sünni ordu mu, Eğit-Donat mı?
10.10.2014 - Sanıyorduk ki Apo sadece PKK’yı yönetiyor!
08.10.2014 - Siyasetin bittiği yerdeyiz!
06.10.2014 - ABD Esad’ı hedef alırsa, IŞİD ile savaşırız!
03.10.2014 - Sen çekil aradan, ben PKK ile savaşırım
01.10.2014 - Matematik, fizik ve ölesiye inanmak!
30.09.2014 - Horasan Örgütü hiç olmadı ki…
28.09.2014 - Ya iktidar ya karadan IŞİD…
26.09.2014 - Ölesiye inanmak!
24.09.2014 - Bir koyup üç alır mıyız?
22.09.2014 - Savaşın içinde miyiz, savaşa doğru gidiyor muyuz?
20.09.2014 - Esad, Rusya Silahlı Kuvvetlerini ülkesine çağırırsa…
19.09.2014 - Ülkemiz bir yol ayrımında!
17.09.2014 - Suriye içinde tampon bölge, Ukrayna’ya tampon bölgedir!
16.09.2014 - Ordu PKK ile birlikte, IŞİD’a karşı mı savaşacak?
14.09.2014 - Havadan IŞİD’i vurma “arzi sekse” benziyor!
12.09.2014 - Amerika bölgemizi Yugoslavya yapabilir mi?
10.09.2014 - Herkese rol var ama patron...
08.09.2014 - BOP Eş Başkanına son talimat!
07.09.2014 - CIA’nın ekonomik krizden çıkış önerileri!
04.09.2014 - Obama, Ukrayna için asker, IŞİD için yasaklama ister!
03.09.2014 - PKK’yı silahlandıracak mıyız!?
02.09.2014 - Gerçekten “görünmez bir el olabilir”! Ancak…
31.08.2014 - İngiltere gene mendeburlaştı, SWIFT istiyor!
30.08.2014 - El parasıyla demokrasi olur mu?
28.08.2014 - Yol haritaları ve kriz sarmalı!
26.08.2014 - IŞİD ve PKK Terörüne yardım ve yataklığın bedeli…
24.08.2014 - Sömürgelerin istihbarat aracılığıyla denetlenmesi!
23.08.2014 - Altıok’un Amerikancı yorumu olmaz
22.08.2014 - Biraz müzakere, biraz silah sonunda İzleme Komitesi!
20.08.2014 - Savaşın örtülüsü, gazetecinin gömülüsü!
18.08.2014 - ABD neden Davutoğlu’nu istiyor?
16.08.2014 - Faiz lobisi hükümet kurma peşinde!
14.08.2014 - IŞİD’den bizi PKK mı, NATO mu kuruyacak!?
12.08.2014 - İktidardaki ayrışmanın ideolojik arka planı!
11.08.2014 - Seçim için ekonominin değerlendirmesi; Siyasi risk yüksek!
09.08.2014 - Sıcak para ne kadar sıcaktır?
07.08.2014 - Bizi gene sıcak parayla mı esir alacaklar?
05.08.2014 - Yeni normal küresel kaos!?
03.08.2014 - Amerika saldırıyor, Rusya şimdilik savunmada!
31.07.2014 - Kadının kahkahasıyla uğraşmak, kadına şiddettir!
29.07.2014 - Gladyosuz NATO, NATO’suz Gladyo olmaz!
27.07.2014 - ABD Doğu Ukrayna’ya üs kuracak ama
25.07.2014 - Gazze soykırımı ve “uluslararası toplum” boş lafı!
23.07.2014 - Hem entegre hem bağımsız(!)
21.07.2014 - Anti-Dolar ve anti-Batı!
19.07.2014 - Dışarıya Ukrayna, içeriye İsrail!
17.07.2014 - Ekonomik tetikçiler geldi
16.07.2014 - PKK, AKP’ye güç verdikçe
14.07.2014 - Osmanlı laik olduğu için mi yıkıldı?
12.07.2014 - İsrail'e laf var ama ambargo yok!
10.07.2014 - PKK terör örgütü olmaktan çıkınca...(!)
08.07.2014 - Türkiye neden bir karar arifesindedir?
06.07.2014 - Komşuyu düşmana dönüştürme!
04.07.2014 - Hilafet ve Batı
02.07.2014 - Zorbalık demokrasi ile yola getirilebilir mi?
30.06.2014 - Tarih kötü yanından ilerler!
27.06.2014 - Sarımsak fiyatları arttı!
25.06.2014 - Mezhepçi, ABD vesayetli dış siyaset ve Türkmenler
23.06.2014 - Bu işin önemli bir sırrı var!
21.06.2014 - Müslümanların KARA ÇAĞA girişi, Batı için “YAPICI KAOS”
19.06.2014 - IŞİD, Amerika’nın başka bir yüzüdür
17.06.2014 - Sol seçmeni en salak seçmen kabul ediyorlar!
14.06.2014 - Sömürgeci-gerici işbirliği ve Kara Şiddet Koridoru
12.06.2014 - Laiklik giderse, bölünme ve IŞİD gelir
10.06.2014 - Yunanistan da Anadolu’ya girerken Bayrağımızı indirmişti
08.06.2014 - Avrupa solu neden gerici ve vatansızdır?
06.06.2014 - Normandiya Çıkarması, Ukrayna ve Suriye…
04.06.2014 - Çifte Çıkmaz!
02.06.2014 - Düz ovada siyaset, ya da Çözülmenin en kritik toplantısı…
31.05.2014 - Darısı Türkiye'nin başına...
29.05.2014 - At pisliği teorisi!
26.05.2014 - Bir sonraki nesil için nostalji; Laiklik
24.05.2014 - Doların başı belada…
22.05.2014 - Almanya’nın Amerika kadar aklı yok mu?
20.05.2014 - Depolanan kin!
18.05.2014 - Daha çok üretim için daha çok işkence!
16.05.2014 - Facia faciayı haber verir!
14.05.2014 - İşçinin dirisinden de, ölüsünden de kazanırlar!
12.05.2014 - Müşteri devlet!
09.05.2014 - İdeoloji öldü yaşasın artık hepimiz hayvanız!
07.05.2014 - Ukrayna krizi büyürken
05.05.2014 - Gerçekten para yok mu?
03.05.2014 - Kumpasın içindeki generaller!
01.05.2014 - Amerika’nın çaresizliği; Son çare liberal laiklik!
29.04.2014 - Damızlık Batılı erkek talebi arttı!
27.04.2014 - CIA diyecek ama diyemiyor!
26.04.2014 - Mafyalaşan bankacılık!
24.04.2014 - Amerika’nın Ukrayna Şizofrenisi!
22.04.2014 - Yaşam hakkı, Porta Rico, su ve Dünya Bankası!
20.04.2014 - Türkiye’deki Afganistan ve kimliğimiz!
18.04.2014 - Amerika, Irak’ın toprak bütünlüğünü neden savunmak zorundadır?
16.04.2014 - Kültürel NATO!
14.04.2014 - Hem aydın, hem de NATO’cu olunur mu?
12.04.2014 - Kriz Avrupa’yı Amerika’dan koparır mı?
10.04.2014 - Uzun süreli kalıcı durgunluk!
08.04.2014 - Ukrayna, Suriye, örtülü savaş ve ABD çaresizliği
07.04.2014 - Şekilsizleşen, yuvarlaklaşan muhalefet!
03.04.2014 - Halkın hırsızlıkları yok saydığını sanmak!
02.04.2014 - Gerilim, gerer gerer sonra…
30.03.2014 - Hırsızlık ile istihbarat arasındaki fark!
28.03.2014 - Savaş Konseyi ve No fly zone!
27.03.2014 - Sürdürülebilirliğin tıkandığı yerde, ya faşizm, ya da…
25.03.2014 - Açılım ve Yerel Seçim süreci!
23.03.2014 - Adını da kutsal ittifak koymuşlardı!
21.03.2014 - Hitler kitapları yakmıştı, bunlar da Twitter’i yakıyor!
19.03.2014 - “Dış komploya inanmıyorum”
17.03.2014 - Tekellerin Milli-Devletle savaşında istihbarat
15.03.2014 - Batının kibri, Rusya’nın gazı!
13.03.2014 - Görünmez el görünmüyor!
12.03.2014 - Batı fedaileri sevmez!
09.03.2014 - Birbirlerine düşmeye mecburdular!
07.03.2014 - Ukrayna Yugoslavya olur mu?
05.03.2014 - İttifak yapılır, ama kimle?
03.03.2014 - Ukrayna üzerine düşünceler
01.03.2014 - Örtülü militarizme karşı irade
27.02.2014 - Erdoğan gitti, gladyo gelmesin
25.02.2014 - Evet, bir irade var!
24.02.2014 - Solcu görünen Amerikancılar ve Ukrayna
22.02.2014 - Demokrasi oyununun bitti yer, yada gerçek faşizme doğru…
19.02.2014 - Batı Ukrayna’yı Suriye yapar mı?
19.02.2014 - Hırsızı çok severiz çünkü…
17.02.2014 - Demir süpürge olmadan…
15.02.2014 - Fransa’nın asker ihtiyacını karşılamak boynumuzun borcudur!?
13.02.2014 - Medyayı neden bu kadar çok seviyoruz?
10.02.2014 - ''Konuşmayın, üretin!''
06.02.2014 - Batı'nın, bağımsız her devletle sorunu vardır
04.02.2014 - İşimiz bu değil ama…
02.02.2014 - Gladyo Cemaatten ibaret değildir
31.01.2014 - Ulus-devlet nedir anlamazsak…
29.01.2014 - Küresel mafya ekonomik tetiği çekti!
27.01.2014 - Davos’un mali elitleri!
27.01.2014 - Sistem çözülüyor!
23.01.2014 - Şimdi neredeyiz?
21.01.2014 - Çok Amerikancının, az Amerikancıya darbesi!
19.01.2014 - Müslüman Müslümana tuzak kurar!
17.01.2014 - Tarla bizim, istediğimiz gibi eker biçeriz?
15.01.2014 - Bir şey çok kesin ortaya çıktı…
13.01.2014 - ABD elindeki “kumpası” kullanabilir mi?
11.01.2014 - İthal irade, irade değildir!
09.01.2014 - Örfi ve Şer’i Hukuk ile devlet krizini çözme…
07.01.2014 - Muhalefetin kafası gene karışık!
06.01.2014 - Halk bu mektubun neresinde?
04.01.2014 - Öfkenin muhtevası önceden paketlenir!
02.01.2014 - Silivri’den başbakan çıkar mı?
01.01.2014 - Gladyo’yu temizlemezsek…
30.12.2013 - Karşılıklı operasyonlar ve Ordu!
27.12.2013 - Kitle partileri neden kolay dağılır?
25.12.2013 - Paralel kuvvetleri Ordu seyir mi eder?
23.12.2013 - Yanlış zamanda Amerikancı olmak!
21.12.2013 - Mafya, tarikat ve gladyo iktidarına mahkûm muyuz?
19.12.2013 - Onların çocukları!
18.12.2013 - 'Biz açıklarsak, yer yerinden oynar'
16.12.2013 - Mezhep çatışmaları kimseye yaramadı, hatta…
14.12.2013 - Batı gene yalan söyledi!
12.12.2013 - Cemaat neden ricat etti?
10.12.2013 - Neden dağıldılar?
08.12.2013 - II. Kemal Derviş Harekâtı
06.12.2013 - 2014 yılı, Doların ölüm yılı mı olacak?
04.12.2013 - İlkesizliği kitleselleştirmek
03.12.2013 - Dindar Cumhurbaşkanı Alevi Başbakan!
01.12.2013 - Yenilgi ayrıştırır!
28.11.2013 - Para basmak artık çare değil
26.11.2013 - Lağım patladı, patlayacak!
25.11.2013 - İran direndi ve kazandı
23.11.2013 - Suriye yenilgisinin sonuçları ve Petersburg
21.11.2013 - Çin’den füze teknolojisi, Batı’dan…
19.11.2013 - Tarihin çöplüğündeki Türkler!?
17.11.2013 - 'O kelimeyi tartıştık'
15.11.2013 - Kitle iletişimi ve güruh iletişimi!
13.11.2013 - Geciken açıklama, bir yerlere selam mıdır?
11.11.2013 - ABD Türkiye seçimlerinin içinde ne kadar içinde?
09.11.2013 - Bölgenin gündemi ve Türkiye
07.11.2013 - Özel yaşamın politize edilmesi
05.11.2013 - Süreç yönetimi ve irticanın güvenliği!
02.11.2013 - İşbirlikçi zümre üretme teknikleri…
31.10.2013 - Kamusal alanın yeniden feodalleştirilmesi…
29.10.2013 - Trojan Horse!
27.10.2013 - İstihbaratta uç nokta neresi?
25.10.2013 - Ticari ilişkiler siyasi ilişkileri gebe bırakır!
23.10.2013 - Çetenin gece yarısı ne yapacağı belli olmaz!
20.10.2013 - Ticaret Tangosu!
19.10.2013 - İstihbaratçılık oynamanın da bedeli var!
14.10.2013 - Alçak profil göstermek!
13.10.2013 - Dini ezberler ve milli ezberler!
10.10.2013 - Onun dizinin dibinde kim var?
09.10.2013 - Laiklik mücadelesi antiemperyalist bir mücadeledir
07.10.2013 - Adını vermeyen Batılı diplomat!
05.10.2013 - Güveliğin kendisi güvenliğe muhtaç!
01.10.2013 - Batı bizi silahsız bırakıyorsa, savunma endişesi büyür
30.09.2013 - El-Kaide ile olan “seviyeli ilişki” ne olacak?
28.09.2013 - 496 Sahra Topu/-56 Leopar Tank/-28 Dolar Milyarderi ve Çin füzeleri
26.09.2013 - Bükemeyeceğini anladı…
24.09.2013 - Küreselleşmeciler nerede? Tunceli’de mi?
22.09.2013 - Toplumu ayakta tutmak için asgari olan zorunlu ahlak
19.09.2013 - Batı’nın bozgunu ve ittifaklar
19.09.2013 - El-Kaide, generaller ve sıcak para!
17.09.2013 - Ne olur, bir gün de provokasyon yapmadan durun!
15.09.2013 - Allah’ın askeri mi, NATO’nun askeri mi?
13.09.2013 - Bizim oğlanların restorasyon arayışı!
10.09.2013 - Neden ABD, AKP’yi Suriye sürecinden dışlıyor?
08.09.2013 - Neden hiç öngörüleri yok!
06.09.2013 - Arap’ın parasıyla Arap’ı vurmak!
05.09.2013 - Anti-Putin mânia
04.09.2013 - Rus radarları test edildi!
31.08.2013 - Amerika’yı dost gösteren aydın, ajandır
29.08.2013 - Önce akaryakıt kuyruklarımız olacak!
28.08.2013 - Dokuzuncu Haçlı saldırısı ve AKP
26.08.2013 - Suriye’nin bombalanması, Türkiye’nin bombalanmasıdır
25.08.2013 - Sen daha çoook üzüleceksin!
23.08.2013 - Değersizleşen lira değil
21.08.2013 - İttifaklar dağılırken
19.08.2013 - Sahtesi hemen açığa çıkar
15.08.2013 - Mısır’ı bir de bizden okuyun!
11.08.2013 - Milli ordu mu istersiniz, NATO ordusu mu?
08.08.2013 - İttifaklar bozuluyor, sonbahar geliyor!
07.08.2013 - İttifaklar bozuluyor, sonbahar geliyor!
03.08.2013 - PKK’nın silahla dolaştığı yerde, Silivri ziyareti yasak!
24.07.2013 - Liberallerle çatışmak, sıcak para ile çatışmaktır
22.07.2013 - Geldiğimiz yer; El-Nusra ve PYD
20.07.2013 - Ekonomi iyi de, şirketler niye iflas ediyor?
20.07.2013 - Faiz ve taviz
17.07.2013 - Sonbaharın Kusursuz Fırtınasına hazır mıyız?
15.07.2013 - Artık polemik de yapamıyorlar, küfrediyorlar!
04.07.2013 - Bu bir darbe değil, devrimdir
22.06.2013 - Sıcak para, şimdi daha da sıcak
20.06.2013 - Sicil düzeltme operasyonu!
18.06.2013 - Ya Tayyip’ten vazgeçeceksiniz, ya da Türkiye’den
14.06.2013 - Batı neden ve niye korkuyor?
14.06.2013 - Asimetrik enformasyon ve istihbarat
11.06.2013 - “Erdoğan’ı atalım, iktidarı kurtaralım”
09.06.2013 - Hesabı tutmayan yalnızca Erdoğan mı?
07.06.2013 - Faiz lobisi, sıcak para ve sıcak sokaklar
05.06.2013 - Direniş derinleştikçe…
04.06.2013 - Uzun ince bir yoldayız!
02.06.2013 - Artık Seni Amerika bile kurtaramaz
31.05.2013 - Rusya’ya gidebilir mi?
29.05.2013 - Bu iktidar, savaşın iktidarıdır
28.05.2013 - Gül pembe solarken, toparlanma türküleri
27.05.2013 - S-300 füzeleri ve Cenevre peşrevleri…
26.05.2013 - “Hizbuşeytan” ve Narsistik Ralli
24.05.2013 - Oh olsun şarapçılara!
24.05.2013 - Ajan sayısı artıkça…
21.05.2013 - Niye hiç El-Kaide demedin?
20.05.2013 - Dolar Amerika’yı kurtarabilir mi?
19.05.2013 - Gazı olup da, aklı olmayanlar!
17.05.2013 - Boston-bol hemşerileri!
16.05.2013 - Ajan Fabrikaları ve hammadde kaynakları
16.05.2013 - Ajan Fabrikaları ve hammadde kaynakları
14.05.2013 - Reyhanlı’da medya çöktü!
13.05.2013 - “Bizi bataklığın içine çekmek istiyorlar”
11.05.2013 - El-Kaide Reyhanlı’da
08.05.2013 - Sınırlarımız buharlaşıyor, savaş yayılıyor
06.05.2013 - Allahüekber, vallahi, İsrail…
05.05.2013 - İklim
30.04.2013 - Bedel ödeme zamanı
29.04.2013 - Durup dururken “ayran”!
25.04.2013 - PKK’nın çekilmesi ve üniversiteler
18.04.2013 - Offshore’larda çıkan yangın ve varlık barışı!
17.04.2013 - Rakamlar niye yalan söyler?
14.04.2013 - Saakaşvili’de böyle yapmıştı!
11.04.2013 - Tek ajan o mu?
10.04.2013 - T.C
04.04.2013 - Amerika’nın akil hizmetkârları…
02.04.2013 - CIA’dan “Ana Sevgisi” servisi
27.03.2013 - Bahçeli ve Profesör
26.03.2013 - “Genişletilmiş Misak-ı Milli”
23.03.2013 - Bizim bir vatanımız olacak mı?
21.03.2013 - Partilerin son kullanım tarihi
19.03.2013 - Bugün oh diyenler, yarın vah diyecekler!
16.03.2013 - Fransa ve İngiltere’nin Suriye iştahı
14.03.2013 - CHP’nin Fethullah aşkı depreşti
12.03.2013 - Namuslu insanların yapacağı iş olmaktan çıktı!
10.03.2013 - Böleceğim diyenlerin kendisi bölünecektir
07.03.2013 - “Ya diz çökersiniz, ya da savaşırsınız”
05.03.2013 - Haberimiz olmadan, iki devlet olmuşuz!
03.03.2013 - Sızıntı ile uğraş, daha çok şeyler olacak
01.03.2013 - Apo’da özgüven patlaması!
28.02.2013 - Affı getireceklerin kendileri suçluysa, o af meşru olmaz
25.02.2013 - Kim, kimi ayaklar altına alıyor?
23.02.2013 - Magazinleştirerek kazıklamak
21.02.2013 - Hazır mısınız, geliyor!
19.02.2013 - Türk’e saldırıp, Türkün başbakanı olmak!
18.02.2013 - Sınıf farkındalığı olmadan, adalet olmaz
15.02.2013 - Sınırları çetelere terk ettik
13.02.2013 - Arabanın arkası
11.02.2013 - Erdoğan, Saygun’u neden ziyaret etti?
08.02.2013 - Araçlar amaçlar içindir
04.02.2013 - Rekabetçi kur savaşından barut ile savaşa!
02.02.2013 - Sahte İsrail düşmanlığı
31.01.2013 - Şam’ın İsrail tarafından bombalanması…
30.01.2013 - CHP’ye “Açılım Operasyonu”
28.01.2013 - Yeni ordu kurmak, yeni devlet kurmadır
26.01.2013 - Kurtlar sofrasını bilir misiniz?
24.01.2013 - Açılımın içinde kan var!
22.01.2013 - Suriye halkı direnmeseydi...
20.01.2013 - Çok kutupluluk nereye varır?
15.01.2013 - Fransa Mali’ye neden saldırdı?
13.01.2013 - Alt-emperyal!
11.01.2013 - Enerjide macera yolu!
10.01.2013 - “El de öpülür, etek de öpülür”
07.01.2013 - Racon kesen kesene
06.01.2013 - Bölme Kredisi!
03.01.2013 - Gizli müttefik, gizli silah!
01.01.2013 - “Türkiye savaş lord’larının eline düştü”
31.12.2012 - Vay saflar vay!
27.12.2012 - Ne kadar çok istihbarat antlaşması yapılırsa, o kadar çok…
26.12.2012 - Başkalarına şantaj yapılırken susmayacaksın…
20.12.2012 - Otomobil yaptırtmayanlar uydu yaptırtırlar mı?
17.12.2012 - Sıcak para, kriz ve savaş
15.12.2012 - Silivri ve Suriye
11.12.2012 - Esad Kaçacak yalanı neden arttı?
09.12.2012 - Dış savaş iç savaşla neden birleşir?
08.12.2012 - Doğu Akdeniz’de Rus ve U.S.A uçak gemileri
05.12.2012 - Batıya kış geliyor!
01.12.2012 - Tehlikeli gelişmeler ve son durak
30.11.2012 - Meclisi, NATO’yu kullanarak dışladılar
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27.11.2012 - Komuta NATO’da, tetikçinin tetikçisi kim?
24.11.2012 - Mehmetçik yerine Coni
22.11.2012 - Amerika istedi, patriotlar Türkiye’de
22.11.2012 - Adam gibi ölmek!
21.11.2012 - Tehran* ve Doha
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16.11.2012 - Brzezinski’nin aklı İran’da
13.11.2012 - Oslo süreci yerine…
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07.11.2012 - Sistem devrimci çözüme saldırıyor
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04.11.2012 - İktisadi yaşamın en büyük yalanı "rekabet"
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30.10.2012 - Stratejik Başarı
27.10.2012 - Bu anlayışla Cumhuriyet'i savunanlarla savaşıyorsunuz
26.10.2012 - Gerçek yolcu, yolculuk için sever yolları!
24.10.2012 - Moskova’da Cuma Namazı kılamazsın!
20.10.2012 - Ne olacak bu Avrupa’nın hali?
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29.09.2012 - Erdoğan ve Öcalan’ın kaderleri, neden birbirlerine bağlı?
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Aslında Amerika’nın otuz yıldır, bölgemizde, bağımsız bir Kürdistan kurma planı ile çalıştığını biliyoruz. Otuz yıldır bu amacından hiçbir kayıt şart altında vaz geçmiş değildir.
Bu kararlılığın arkasındaki iradeyi iyi okumalıyız. Biz de kendi irademizi buna göre oluşturmalıyız.
Nejat Aslan Paşa da söyledi. Suriye’nin kuzeyinde artık bir terör örgütünden bahsedemeyiz. Orada terör guruplarının oluşturduğu devletimsi bir yapı var. Garnizon devlet de diyebilirsiniz.
Adını ne koyarsanız koyun, orada 50-60 bin kişilik düzenli bir yapı oluştu. Geriye sadece meşrulaştırılması kaldı. En azından ABD böyle düşündüğü için Membiç’de oyalıyor. Türkiye’yi Suriye’nin kuzeyine müdahaleden men etmeye çalışıyor.
Yani eskiden olduğu gibi bir terör örgütü olarak değil, bir düşman bölge olarak strateji oluşturmalıyız. PKK/PYD/SDG ile yapacağımız bir savaştan söz ettiğimizin bilincinde olmamız gerekiyor.
Planlarımızı dış siyasetimizi bu anlayışa göre yapılandırmalıyız.
Artık PKK ile savaş Amerika ile savaştır. Şimdiye dek piyonlarıyla yaptığımız savaşı ABD’nin kendisi ile yapmak zorundayız.
Amerika, Türkiye’yi oyalayarak, PKK oluşumunun hem Türkiye nezdinde hem de dünya nezdinde meşrulaşmasını sağlamaya çalışıyor.
Eğer Amerika’nın bu meşrulaştırma gayreti başarıya ulaşırsa, Türkiye’nin her müdahalesi gayri meşru ilan edilecek ve hareket etme yeteneği elinden alınmış olacaktır.
Amerika eskiden bölgede kalmasının gerekçesi olarak DEAŞ’ı gösterirdi. Ancak anlaşıldı ki asıl gerçek amacı İran ve Türkiye’dir.
Amerika’yı bölgeden çıkarmak ve Türkiye’nin güvenliğini şüpheye mahal bırakmayacak şekilde sağlamak için yapılması gerekeler bence şunlardır.
1-Bölgede asıl düşmanın Amerika olduğunun bilincinde olmak.
2-Büyük bir güce karşı verilecek mücadelede, ittifaklara ihtiyacımız olduğu muhakkaktır. Rusya, İran, Suriye ve Çin ile bölge konusunda ihtiyacımız olan bu ittifakları güçlendirmek ve bunu dünyaya ilan etmek.
3- Türk halkının birliğini, Amerika’dan gelen tehditlerin gerçekliği çerçevesinde oluşturmak.
4- Düşmanı muğlaklaştırarak, Membiç’de Amerika’nın Türkiye’yi oyaladığını söyleyerek, ardından da ABD stratejik müttefikimiz diyerek, halkın Amerika’ya karşı birliği ve bilinci sağlanamaz. Hem diyeceksiniz ki ekonomik tetikçilik bir başkentte organize edildi, hem de başkentin adını bildiğiniz halde o başkenti açıklamayacaksınız. Halkın düşmanını bilebilmesi ve birleşmesi için düşmanın adının net konulması gerekir. Yoksa MİT’lerden bahseder gibi soyut bir düşmandan söz ederek birlik sağlama dönemleri geride kalmıştır.
5- Amerika, Mısır, Suudi, Arabistan, Yunanistan ve İsrail birlikte hareket etmelerine karşı, Çin ve Rusya’nın bu birliğe karşı tavrını sağlamak için Türkiye’nin gayret sarf etmesi yeterli olacaktır.
Artık daha fazla gecikmek PKK’nın daha fazla meşrulaşması demektir. Buna izin verilmemelidir.
Bülent Esinoğlu
ulusal.com.tr