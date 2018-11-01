banner997
"Konuyu farklı bir yere getirmek istedim"
İşte derbinin hakemi
İşte derbinin hakemi
Kadınlar futbol oynayamaz diyenlere rağmen 1. Lig'e çıktılar
Kadınlar futbol oynayamaz diyenlere rağmen 1. Lig'e çıktılar
Mardin'de bomba yüklü araç ele geçirildi
Mardin'de bomba yüklü araç ele geçirildi

Daha fazla meşrulaşmadan bir şeyler yapmalıyız

Bülent Esinoğlu

Bülent Esinoğlu

01 Kasım 2018, 11:24
Aslında Amerika’nın otuz yıldır, bölgemizde, bağımsız bir Kürdistan kurma planı ile çalıştığını biliyoruz. Otuz yıldır bu amacından hiçbir kayıt şart altında vaz geçmiş değildir.
Bu kararlılığın arkasındaki iradeyi iyi okumalıyız. Biz de kendi irademizi buna göre oluşturmalıyız.

Nejat Aslan Paşa da söyledi. Suriye’nin kuzeyinde artık bir terör örgütünden bahsedemeyiz. Orada terör guruplarının oluşturduğu devletimsi bir yapı var. Garnizon devlet de diyebilirsiniz.

Adını ne koyarsanız koyun, orada 50-60 bin kişilik düzenli bir yapı oluştu. Geriye sadece meşrulaştırılması kaldı. En azından ABD böyle düşündüğü için Membiç’de oyalıyor. Türkiye’yi Suriye’nin kuzeyine müdahaleden men etmeye çalışıyor.

Yani eskiden olduğu gibi bir terör örgütü olarak değil, bir düşman bölge olarak strateji oluşturmalıyız. PKK/PYD/SDG ile yapacağımız bir savaştan söz ettiğimizin bilincinde olmamız gerekiyor.

Planlarımızı dış siyasetimizi bu anlayışa göre yapılandırmalıyız.

Artık PKK ile savaş Amerika ile savaştır. Şimdiye dek piyonlarıyla yaptığımız savaşı ABD’nin kendisi ile yapmak zorundayız.

Amerika, Türkiye’yi oyalayarak, PKK oluşumunun hem Türkiye nezdinde hem de dünya nezdinde meşrulaşmasını sağlamaya çalışıyor.

Eğer Amerika’nın bu meşrulaştırma gayreti başarıya ulaşırsa, Türkiye’nin her müdahalesi gayri meşru ilan edilecek ve hareket etme yeteneği elinden alınmış olacaktır.

Amerika eskiden bölgede kalmasının gerekçesi olarak DEAŞ’ı gösterirdi. Ancak anlaşıldı ki asıl gerçek amacı İran ve Türkiye’dir.

Amerika’yı bölgeden çıkarmak ve Türkiye’nin güvenliğini şüpheye mahal bırakmayacak şekilde sağlamak için yapılması gerekeler bence şunlardır.

1-Bölgede asıl düşmanın Amerika olduğunun bilincinde olmak.

2-Büyük bir güce karşı verilecek mücadelede, ittifaklara ihtiyacımız olduğu muhakkaktır. Rusya, İran, Suriye ve Çin ile bölge konusunda ihtiyacımız olan bu ittifakları güçlendirmek ve bunu dünyaya ilan etmek.

3-Türk halkının birliğini, Amerika’dan gelen tehditlerin gerçekliği çerçevesinde oluşturmak.

4- Düşmanı muğlaklaştırarak, Membiç’de Amerika’nın Türkiye’yi oyaladığını söyleyerek, ardından da ABD stratejik müttefikimiz diyerek, halkın Amerika’ya karşı birliği ve bilinci sağlanamaz. Hem diyeceksiniz ki ekonomik tetikçilik bir başkentte organize edildi, hem de başkentin adını bildiğiniz halde o başkenti açıklamayacaksınız. Halkın düşmanını bilebilmesi ve birleşmesi için düşmanın adının net konulması gerekir. Yoksa MİT’lerden bahseder gibi soyut bir düşmandan söz ederek birlik sağlama dönemleri geride kalmıştır.

5- Amerika, Mısır, Suudi, Arabistan, Yunanistan ve İsrail birlikte hareket etmelerine karşı, Çin ve Rusya’nın bu birliğe karşı tavrını sağlamak için Türkiye’nin gayret sarf etmesi yeterli olacaktır.

Artık daha fazla gecikmek PKK’nın daha fazla meşrulaşması demektir. Buna izin verilmemelidir.

Bülent Esinoğlu
ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.