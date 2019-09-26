Demek ki 4 yılımızı boşuna harcadınız Sn. Akıncı!

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26 Eylül 2019, 10:30

CB. Akıncı, Newyork’a gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında, Anastasiadis’in Londra’daki açıklamalarından duyduğu hayal kırıklığını ifade etmiş ve çözüm umudu olmadığını belirterek şöyle konuşmuştur:



ANASTASİADİS SİYASİ EŞİTLİK İÇİNDE BİR ORTAKLIK ANLAYIŞINDAN ÇOK UZAKTA BULUNUYOR...



Acı acı güldüm!



Demek ki bu Halkın 4 yılını boşuna harcadınız Sn. Akıncı!



Denktaş, size göre “Mr. NO” idi...



Çözüm, barış, anlaşma istemiyordu...



Dünyanın anladığı dili konuşmuyordu.



Federasyon değil, TAKSİM ve KKTC’nin tanınmasını istiyordu, taviz vermiyordu...



Siz, Dünyanın anladığı dilden konuşacaktınız, Rum liderlerle kavga etmeyecektiniz, birkaç ay içinde federal çözümü sağlayacak, birleşik Kıbrıs’ı kuracaktınız...



AB’a katacak, Dünya ile bütünleştirecektiniz...



Lefkoşa sığmadı, Washington, Newyork, Mont Pelerin, Crans Montana, Cenevre’ye taşındınız, Halkın baskısından uzakta, tavizlerle çözeceğinizi sandınız....



Her görüşmeden sonra, “büyük ilerlemeler kaydettik, tünelin ucunda ışık göründü, çok önemli konular üzerinde anlaştık, çözüm kapının ardında, anlaşmaya çok az kaldı vb” demeçler verdiniz...



Görüşmeciniz Özdil Nami 2016 yılı Aralık ayında Ticaret Odası’nda verdiği konferansta “Garantörlük dışında tüm konularda anlaştık” diye açıklama yaptı...



Ve şimdi, 2019’un Eylül ayında, seçimlere 7 ay kala, 4 yıldır gerçekleri söylemediğiniz bu halka diyorsunuz ki;



ANASTASİADİS SİYASİ EŞİTLİK İÇİNDE BİR ORTAKLIK ANLAYIŞINDAN ÇOK UZAKTA BULUNUYOR!...



Demek ki, 4 yıl boyunca Halka sahte çözüm umutları verdiniz, halka yalan söylediniz, halkı aldattınız!!!



Demek ki, verdiğiniz onca tavizin karşılığında, rahmetli liderlerimiz Dr. Küçük ve Denktaş’ın yoğun mücadelesiyle 1960 anlaşmalarında kabul ettirdikleri, Denktaş’ın usta diplomasisi ile BM parametreleri içine koydurttuğu, Cuellar, Gali ve hatta Annan Planı içine dahi soktuğu inkar edilmez siyasi eşitliğimizi bile zivaniya dostunuz Anastasiadis’e kabul ettiremediniz ha!



Çok şaşırdım doğrusu!



NİYE VERDİNİZ?



O zaman Dr. Küçük ve Denktaş’ın 1960’da kabul ettirdikleri VETO ve AYRI OY ÇOĞUNLUĞU HAKLARIMIZDAN, DEROGASYONLARDAN, İKİ KESİMLİLİKTEN, EGEMENLİK HAKLARIMIZDAN, KKTC’NİN EGEMEN DEVLET STATÜSÜNDEN niye vazgeçtiniz?



Nüfusumuzu 220 binde ve 4 Ruma bir Türk şeklinde niye dondurdunuz?



Tüm Rum ve Yunan vatandaşlarına 4 özgürlük hakkını niye verdiniz?



Nüfusumuzun beşte biri (50 bin) oranındaki Rum’un daimi ikamet izni ve iç vatandaşlık hakları ile içimize yerleşmesini niye kabul ettiniz?



Hükümet ve Meclis’ten habersiz olarak topraklarımızın beşte birini Rumlara terk eden o taviz haritasını, hem de tüm uyarılara kulak tıkayarak niye verdiniz?



Maraş ve Güzelyurt dahil 40-50 köyümüzü Rumlara bırakmayı, Karpaz’da Rum; Kormacit’te Maronit kantonları kurulmasını, 50 bin insanımızı 4. kez göçmen yapmayı niye kabul ettiniz?



Anavatanın garantörlüğünü, hem de Meclis kararını çiğneyerek niye pazarlık konusu yaptınız?



Size soruyorum Sn. Akıncı:



Tartışılması bile abes olan, federasyonların doğasında varolan, BM parametreleri içine soktuğumuz, 1960 Anlaşmalarında tescil ettirdiğimiz siyasi eşitliği bile elde edemediğinize göre, bunca korkunç tavizi niye verdiniz?



Bu muydu sizin görüşmeciliğiniz?



Bunun için mi Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olacaksınız?