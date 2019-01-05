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Devlet mi uyuşturucu baronu mu?

Soner Polat

Soner Polat

05 Ocak 2019, 09:00
Başkan Trump’ınAfganistan’daki askerleri azaltma kararı ABD’de halen tartışılıyor. Ama Afganistan’dan kaynaklanan uyuşturucunun dünya pazarlarındaki payı her geçen gün daha da artıyor.

AFGANİSTAN İŞGALİ EROİN OLARAK ABD’YE DÖNDÜ!

ABD’nin Afganistan’da kalma sürecine koşut olarak Amerikan vatandaşlarının uyuşturucu kullanımın sürekli olarak artması, ilginç ve dikkat çekici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bilimsel incelemelere göre, 2001’den bu yana ABD’de eroin kullanımı tam 20 kat arttı. Kolombiya Üniversite’si Halk Sağlığı Bölümünün yaptığı araştırmaya göre Afganistan’ı işgal etmeden önce, 2001 yılında ABD’de 189 bin eroin bağımlısı vardı. 2013 yılında bu rakam 3,8 milyona çıktı. Kaba bir tahminle bugün ABD’deki bağımlı sayısının 4 milyonun üzerinde oluğu rahatlıkla söylenebilir. Diğer ifade ile ABD’nin Afganistan’ı işgali Amerikan halkını da vurdu.

TALİBAN AFYONU YASAKLADI AMA…

Taliban Hükümeti 2001 yılında afyon üretimini durdurma kararı aldı. Bir plan dâhilinde afyon tarlalarında başka ürünler yetiştirildi. Neredeyse afyon tarlalarının yüzde 90’ı başka amaçlarla kullanılıyordu. Ama 7 Ekim 2001’deki ABD işgali tüm bu gelişmeleri tersine çevirdi. ABD’nin gelmesi, Taliban’ın gitmesi beklenmedik bir sonuç doğurdu. BM araştırmasına göre, Afganistan’daki afyon üretimi tam 50 misli arttı. 2017 yılındaki üretim karşılığının 9 bin ton saf eroin tutarında olduğu tespit edildi. Bir ton afyondan 100 kg. saf eroin elde edilmektedir. Aynı araştırma dünyadaki eroin üretiminin yüzde 93’ünün, 328 bin hektarlık alanda Afganistan’da gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

EROİN ÇOK KȂRLI BİR İŞ!

Saf eroin ticareti son kerte kârlıdır. Bir gram saf eroinin fiyatı 902 dolardır. Bir kg. saf eroinin fiyatı ise bir milyon dolara yakındır. Dönen para yarım trilyon doların üstündedir. Buradan elde edilen gelirler kara para aklama maksadıyla da kullanılmaktadır. Bu işlem ise Batı bankalarında yapılmaktadır. Bu kadar sıkı bir mali takibin olduğu bir dönemde bu bankaların bilinmemesi imkânsızdır. Bu konunun BM raporlarında yer bulmaması ise ayrı bir çarpıklıktır. ABD’deki perakende satış fiyatları esas alındığında, Afganistan’da yapılan afyon üretimi ve bunun eroine dönüştürülmesinin ticari karşılığı 712 milyar dolardır. ABD’nin 2019 yılı savunma bütçesi ise 717 milyar dolardır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Rakamlar asla yanılmaz ve yalan söylemez. Bilgiler bütünüyle BM ve ABD üniversitelerinin araştırma sonuçlarıdır. Anlıyoruz ki ABD’nin Afganistan’a girmesinin nedenlerinden birisi de eroin ticaretini CIA vasıtasıyla örtülü olarak denetim altına almaktır. Yerden yere vurulan Taliban afyon ekimini yasaklarken, ABD’nin bu üretimi tam 50 misli artırması yeteri kadar açıklayıcıdır. ABD’nin 17 yıldır bu ülkede kalmasının bir başka nedeni de eroin ticaretinden kazanç sağlamaktır. Muhtemelen CIA bu parayı kirli operasyonlarda kullanmaktır. Ayrıca bu ticareti CIA’nın izni ve desteği yürütenler ABD içinde de etkili bir lobi ve baskı grubu oluşturmuşlardır. Afganistan’ı terk etme konusunda gösterilen direncin bir nedeni de budur! Çünkü dönen para ABD savunma bütçesine eşittir. Bu miktarın bazılarının iştahını kabarttığını anlıyoruz.

Bir devlet kendi vatandaşlarını uçurumdan aşağı iter mi? ABD’nin Afganistan’a girmesinden sonra ABD vatandaşlarının uyuşturucu kullanımının 20 misli artmasını nasıl açıklayabiliriz? Bir analiz ve istatistik devleti olan ABD’nin bu verileri günü gününe takip ettiğini biliyoruz. Peki, etkili ve yetkili makamlarda olan bu konuda niçin sessizliğini koruyor. Yoksa bu da mı bir devlet sırrı, “nationalsecurity” (milli güvenlik) meselesi mi?

Maalesef, TSK unsurlarının 6 Ocak 2019 itibarıyla Afganistan’daki süresini 2 yıl uzatma kararı aldık. Türkiye ilk fırsatta Afganistan’daki varlığını geri çekmelidir. Çünkü ABD Afganistan’da kirli hedeflerini gerçekleştirmek için bulunuyor. Tabii ki işgalin jeopolitik nedenleri de var. Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki ABD sadece kendi çıkarları için Afganistan’da! ABD’nin kendi içinde çekilme tartışmaları sürerken, bu tartışmalar giderek şiddetlenirken, hiçbir çıkarımız olmayan bir ülkede varlık göstermemiz açıklanamaz. Sınırlı kaynaklarımızı ilgisiz bir bölgede heba edemeyiz. Kaldı ki Türkiye’nin Atatürk nedeniyle Afganistan’da muazzam bir saygınlığı vardı. ABD askerleri bile hedef olmamak için üniformalarına Türk bayrağı dikiyordu. Ama tarihi ve kültürel miras kavramı olmayan yöneticiler zamanında çekilme basiretini gösteremediği için, ne yazık ki Türkler de hedef oldu. Türkiye, artık başkalarının oyununda rol almayı bırakıp, kendi oyununu sahneye koymalıdır.
 
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