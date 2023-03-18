11 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret

Türkiye, Mısır’ı 11 yıl sonra ilk kez ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri (Semih Şükri) ile görüştü.

Büyükelçilerin atanmasının gündeme geldiği görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında ikili ilişkiler ve birçok alanda iş birliği vurgulandı.

“İlerleyen süreçte de diplomatik ilişkileri en üst düzeye çıkaracağız” diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 14 Mayıs'tan sonra görüşebileceğini de açıkladı.

Mısır ile normalleşme çalışmaları meyvelerini verdi. Türkiye, 11 yıl sonra ilk kez Mısır’a resmi ziyarette bulundu.

- İlişkilerimizde bir kopukluk oldu. Sanırım bundan alacağımız dersler de var. Kardeşler arasında da olur ama ne olursa olsun bu bağlarımızı bir daha koparmamak için de iki taraf olarak üzerimize düşeni yapacağız.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, dayanışma ve taziyede bulunmak için 27 Şubat’ta Türkiye’ye gelmişti. Bu ziyaretin ardından Kahire’ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri (Semih Şükri) ile baş başa ve heyetler arası görüştü.

Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda görüşen iki mevkidaş, ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda enerji, ticaret ve askeri alandaki iş birliğinin artacağı vurgulandı.

- En fazla Mısır'dan LNG alan ülke de Türkiye. Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, somut adımlar atmak istiyoruz. Biz firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz. Her iki ülke için de kazan-kazan anlayışı bizim teşvik etmemiz gereken bir konu. bizim Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Mısır'ı 3 tane Türkiye'de de düzenlenecek tatbikata davet ettiler. İlerleyen süreçte de diplomatik ilişkileri en üst düzeye çıkaracağız. Sadece büyükelçileri atama konusunda değil, 9 yıllık açığı kapatmak için bizim her alanda hem hızlı davranmamız gerekiyor hem de yakın çalışmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğimizi de zaten bugünkü görüşmemizde değerlendirdik.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14 Mayıs’tan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşebileceğini de açıkladı:

- Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. Mısır'daki Türk yatırımlarını geliştirmek ve önündeki engelleri aşmak için çalışacağız