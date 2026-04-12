150'den fazla ülke Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak

İlk kez 2021 yılında düzenlenen forumun beşincisi, küresel sistemdeki derinleşen belirsizlikleri ve dönüşüm süreçlerini masaya yatıracak. 150’den fazla ülkeden katılımın beklendiği ADF2026; siyasal, ekonomik, çevresel ve teknolojik eksenlerdeki güncel gelişmeleri ele alacak.

KATILIMCI PROFİLİ VE BÖLGESEL DAĞILIM

Foruma yaklaşık 5 bin konuğun yanı sıra 460’ı aşkın üst düzey zevatın katılması öngörülüyor. Katılımcı istatistikleri şu verilerle öne çıkıyor:

Liderler Düzeyi: 20’yi aşkın devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 15 başkan yardımcısı. (Devlet başkanı düzeyindeki katılımcıların yaklaşık yarısı Afrika ve Avrupa kökenli).

Bakanlar Düzeyi: 40’tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50’nin üzerinde bakan. (Dışişleri bakanlarının %40’ı Afrika, %35’i Avrupa, %22’si Asya kökenli).

Kurumsal Temsil: 75 uluslararası kuruluş temsilcisi.

KRİTİK TOPLANTILAR VE PROGRAM AKIŞI

ADF2026 kapsamında, lider panelleri dahil olmak üzere 40'tan fazla etkinlik ve oturumun düzenlenmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın forum çerçevesinde şu kritik toplantılara katılması öngörülüyor:

Balkan Barış Platformu Üçüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı

Gazze Konulu Sekizli Toplantı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı

Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan-Mısır Toplantısı

Forum faaliyetleri, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı izlenebilecek.