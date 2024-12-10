AB Komisyonu Başkanı Leyen Türkiye’ye geliyor: Gündemde Suriye var

Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin, bölgedeki durumu ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ile azınlıkların korunmasını ele almak amacı taşıdığını belirtti.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki durum hakkında önemli bir fikir alışverişinde bulunduk. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıkların hakları korunmalıdır" ifadelerini kullandı. Ziyaretin gelecek hafta başında gerçekleşeceğini duyuran Leyen, görüşmede Suriye’deki gelişmelerin bölgesel ve uluslararası etkilerinin de ele alınacağını vurguladı.