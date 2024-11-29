AB Konseyi Başkanlığı’nda devir: Costa göreve başladı

AB Konseyi binasında gerçekleşen devir teslim töreninde, eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Michel’in yerine geçti. Michel, AB zirvelerini başlatmak için kullandığı çanı Costa’ya takdim etti. Törene AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve çok sayıda AB çalışanı katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Costa, Avrupa Birliği ülkeleri arasında uyum ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Sadece birlikte hareket ederek ekonomik büyümeyi, ortak refahı ve iklim geçişini başarabiliriz. Avrupa’nın uluslararası arenada güçlü bir ses olması için birlikte çalışmalıyız," ifadelerini kullandı.

Costa, AB’nin güvenlik ve savunma politikalarında daha özerk hale gelmesi gerektiğini belirterek, “Bir barış projesi olarak AB’nin yeni bir bölümünü yazmak zorundayız. Ayrıca, Batı Balkanlar ve doğu sınırlarımızdaki komşularımıza genişleme, barış, güvenlik ve refah için kritik bir adımdır,” dedi.

Costa'nın Geçmişi ve Siyasi Kariyeri

Portekizli siyasetçi Antonio Costa, kariyerine avukat olarak başladı ve 1991 yılında Sosyalist Parti’den milletvekili seçilerek siyasete adım attı. Ardından Adalet Bakanlığı, Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılığı gibi birçok önemli görevde bulundu.

Costa, 2007-2015 yılları arasında Lizbon Belediye Başkanı olarak görev yaptı ve 2015 seçimlerinin ardından kurduğu koalisyon hükümeti ile Portekiz Başbakanlığı görevine geldi. 2022’deki genel seçimlerde meclis çoğunluğunu elde ederek yeniden başbakan olan Costa, hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle 2023’te görevinden istifa etti.

Antonio Costa’nın AB Konseyi Başkanı olarak seçilmesi, kendisine yönelik devam eden soruşturmalar nedeniyle bazı kesimlerde şaşkınlık yarattı. Costa, 2,5 yıl boyunca AB liderlerinin zirvelerine ev sahipliği yapacak ve birliğin siyasi önceliklerini belirleyecek.