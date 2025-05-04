ABD Başkan Yardımcısından Almanya’ya sert AfD tepkisi: “Berlin duvarı yeniden örülüyor”

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance (Ceydi Vens), Almanya’da en çok oy alan ikinci siyasi oluşum olan Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) "aşırı sağcı" olarak sınıflandırılmasına sert tepki gösterdi. Vance, Alman bürokratların AfD'yi sistem dışına itmeye çalıştığını belirtti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
ABD Başkan Yardımcısından Almanya’ya sert AfD tepkisi: “Berlin duvarı yeniden örülüyor”
Yayınlanma:

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın AfD’yi “doğrulanmış aşırı sağcı” olarak tanımlamasını eleştiren Vance, söz konusu kararın demokrasiye zarar verdiğini söyledi. Özellikle Doğu Almanya’da AfD’nin halktan büyük destek gördüğünü vurgulayan Vance, “Batı, Berlin Duvarı’nı birlikte yıkmıştı. Şimdi o duvar yeniden örülüyor; bu kez Sovyetler değil, Almanya’daki mevcut düzen tarafından” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (Marko Rubio) da Almanya'daki gelişmeleri eleştirerek, ülkenin artık bir demokrasi değil, “kılık değiştirmiş bir tiranlık” olduğunu ileri sürmüştü.

Alman Deutsche Welle’ye göre, AfD'nin “aşırı sağcı” olarak sınıflandırılmasıyla birlikte, Alman güvenlik makamlarının parti toplantılarını izlemesi, telefon görüşmelerini dinlemesi ve muhbir yerleştirmesi yasal hale geldi.

AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimlerde yüzde 20,8 oy oranıyla Hristiyan Birlik partilerinin ardından ikinci sırada yer almıştı.

Özgür Özel'den saldırının ardından ilk açıklamaÖzgür Özel'den saldırının ardından ilk açıklamaGündem
KFC ve Pizza Hut çalışanları dört aydır mağdur: Ne maaş ne tazminatKFC ve Pizza Hut çalışanları dört aydır mağdur: Ne maaş ne tazminatYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

almanya abd
Günün Manşetleri
"Dünya İsrail’den büyüktür, ticareti bu yüzden kesti"
KFC ve Pizza Hut çalışanları dört aydır mağdur
Özgür Özel'den saldırının ardından ilk açıklama
Hataylı esnaf ikinci kez yıkıldı
Ali Yerlikaya duyurdu!
Vatan Partisi'nden hükümete çağrı!
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti!
İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu
Bolu’daki otel yangını önlenebilir miydi?
Grevdeki işçilerden Bakan Işıkhan’a tepki
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten gram altın için tarihli ve rakamlı uyarı: Sürpriz olmaz İslam Memiş'ten gram altın için tarihli ve rakamlı uyarı: Sürpriz olmaz
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Mevduatta faizler zirveye tırmandı! Mevduatta faizler zirveye tırmandı!
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!
Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor?