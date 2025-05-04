ABD Başkan Yardımcısından Almanya’ya sert AfD tepkisi: “Berlin duvarı yeniden örülüyor”

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın AfD’yi “doğrulanmış aşırı sağcı” olarak tanımlamasını eleştiren Vance, söz konusu kararın demokrasiye zarar verdiğini söyledi. Özellikle Doğu Almanya’da AfD’nin halktan büyük destek gördüğünü vurgulayan Vance, “Batı, Berlin Duvarı’nı birlikte yıkmıştı. Şimdi o duvar yeniden örülüyor; bu kez Sovyetler değil, Almanya’daki mevcut düzen tarafından” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (Marko Rubio) da Almanya'daki gelişmeleri eleştirerek, ülkenin artık bir demokrasi değil, “kılık değiştirmiş bir tiranlık” olduğunu ileri sürmüştü.

Alman Deutsche Welle’ye göre, AfD'nin “aşırı sağcı” olarak sınıflandırılmasıyla birlikte, Alman güvenlik makamlarının parti toplantılarını izlemesi, telefon görüşmelerini dinlemesi ve muhbir yerleştirmesi yasal hale geldi.

AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimlerde yüzde 20,8 oy oranıyla Hristiyan Birlik partilerinin ardından ikinci sırada yer almıştı.