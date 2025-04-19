ABD, Deyrizor’daki üç üssü boşalttı: Birlikler ana üslere çekildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’deki Amerikan askerlerinin sayısının önümüzdeki aylarda 1000’in altına düşürüleceğini açıkladı. Öte yandan Deyrizor bölgesinde bulunan üç küçük askeri nokta boşaltılarak birlikler ana üslere çekildi.

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ABD, Deyrizor’daki üç üssü boşalttı: Birlikler ana üslere çekildi
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Pentagon’dan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ’a karşı elde edilen kazanımlara dikkat çekilerek, operasyonların birleştirileceği ve bu kapsamda asker sayısında azaltmaya gidileceği belirtildi.

Açıklamanın ardından sahada da hareketlilik gözlendi. ABD güçleri, PKK/YPG’nin kontrolündeki Deyrizor ilinde yer alan Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresindeki Hadra ve Fırat köylerinde bulunan üç küçük askeri noktayı tahliye etti. Söz konusu birliklerin ana üs bölgelerine çekildiği aktarıldı.

Ayrıca ABD'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye’ye yönelik dördüncü seviye seyahat uyarısı yayımladı. Elçilik, ABD vatandaşlarını Suriye’ye seyahat etmemeleri yönünde uyardı ve ülkede bulunan Amerikan vatandaşlarından derhal ayrılmalarını istedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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