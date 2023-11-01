ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye Geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Amerikalı mevkidaşı ile yapacağı görüşmede İsrail'in Filistin'deki katliamlarının ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye Geliyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5 Kasım Pazar günü Ankara’da olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Amerikalı mevkidaşı ile görüşmesi ve bu görüşmede İsrail'in Filistin'deki katliamlarının ele alınması bekleniyor.

İki bakan 30 Ekim Pazartesi günü telefonla bir görüşme gerçekleştirmişti.

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