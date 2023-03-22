ABD Dışişleri'nden skandal Türkiye raporu: PKK ve FETÖ mücadelesi hedef alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkelerin insan hakları uygulamalarını değerlendirdiği yıllık raporunu açıkladı.



Yaklaşık 200 ülke ve bölgenin incelemesini yapan ABD’nin raporunda Türkiye için 102 sayfa yer aldı. Raporda girişinde Türkiye’de insan hakları sorunu olduğu iddia edilen 24 satıra yer verildi.



Raporda Türkiye’nin PKK ve FETÖ ile mücadelesi hedef alındı. Hükümetin 2018'de kabul edilen terörle mücadele mevzuatı kapsamında insan hakları ve temel özgürlüklerden yararlanılmasını kısıtlamaya devam ettiği iddia edildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda yurt dışına kaçan FETÖ’cülere de sahip çıkıldı. FETÖ’cülerin yeterli adil yargılanma güvencesi olmadan nakledildiği ve ülke dışında bulunan FETÖ’cülere yönelik sınır ötesi misillemeler yapıldığı öne sürüldü.



Raporda Türkiye’nin güvenlik güçleri de hedef alındı. Güvenlik güçleri mensuplarının suistimallerde bulunduğu ve ceza verilmediği iddia edildi.



Raporda PKK’nın siyasi uzantısı HDP de savunuldu. HDP'nin hükümet tarafından açılan bir kapatma davasıyla karşı karşıya olduğu hatırlatıldı. ”HDP temsilcileri kampanya yürütme, görüşlerini ifade etme ve yetkilerini koruma konusunda önemli yasal zorluklarla karşılaşmıştır” denildi.



Raporda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi amaçlı olarak değerlendirilen bir dizi soruşturma ve adli kovuşturması olduğu da kaydedildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de keyfi infazlar olduğu, gözaltındaki kişilerin şüpheli şekilde öldüğü, işkenceler olduğu öne sürüldü. Raporda, RTÜK'ün LGBT dayatmasına karşı aldığı önlemler de eleştiri konusu oldu. Türkiye'nin aileyi ve toplumu korumayı hedefleyen önlemleri, insan hakları ihlali olarak değerlendirildi.