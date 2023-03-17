ABD gemilerine Yeşil ışık sinyali

ABD'nin 32 milyon dolarlık MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı Karadeniz'de keşif, gözetleme faaliyetleri yürüttüğü sırada düştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, enkaza ulaşmak isteyen ABD savaş gemilerinin boğazdan geçişine yeşil ışık yaktı:

- Bu konuyu hem kendi içimizde hem de muhatabımız ABD'lilerle de görüşmek suretiyle makul ve mantıklı bir şekilde çözme konusunda gayret gösteriyoruz. Bunun uhuletle suhuletle çözümünden yanayız.

ABD Savunma Bakanlığı, İHA'nın bir Rus Su-27 savaş uçağının çarpması sonucu düştüğünü iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı, İHA'nın sert bir manevra sonucu kırıma uğradığını bildirdi.



Bölgede gerginliğin bir kat daha artmasına neden olan olayın ardından, ABD ile Rusya enkaza ulaşmak için çalışma başlattı.



ABD, Karadeniz'e gemi göndermeyi gündeme getirdi. ABD’li Wall Street Journal (Vol Sitrıt Cörnıl) gazetesi, düşen İHA'nın ABD tarafından “kurtarılmasının” pek de mümkün olmadığına dikkat çekti.



Türkiye, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başlamasının ardından bu durumu “savaş” olarak niteledi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19’uncu maddesi gereğince savaşan ülkelerin donanmalarına boğaz geçişini yasaklandı. Ancak Ankara, NATO'nun da Ukrayna’ya askeri yardım yaparak savaşan tarafa yardım ettiğini belirterek NATO gemilerinin de Karadeniz'e girmemesini istedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise İHA’sının enkazını kaldırmak isteyen ABD gemilerinin boğazdan geçişine kapıyı kapatmadı. Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Boğazlardan geçişe izin verilecek mi?