ABD Gemisi Akdeniz'de! Gazze'ye Ablukaya Karşı Ne Yapılmalı?

İsrail destekçisi ABD, Tel Aviv'e hem mühimmat sağlıyor hem de yaydığı yalan haberlerle psikolojik operasyon yürütüyor. Son olarak ABD Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi. 2009'dan bu yana Gazze’ye yönelik deniz ablukası uygulayan İsrail yönetimi son yaptığı hamlelerle direnişi engelleyebileceği iddiasında.

ABD Uçak Gemisi Neden Akdeniz'de?

İsrail'in hukuksuz bir şekilde uyguladığı deniz ablukası kabul edilebilir değil... Peki, İsrail'e destek bahanesiyle Doğu Akdeniz'e gönderilen ABD uçak gemisinin hedefi ne? Uzmanlar, bölge ülkelerinin Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapması gerektiği görüşünde. Türkiye'nin de somut adımlar atılması için öncü olması oldukça önemli.