ABD ile F-16 pazarlığı

Peki, Washington yönetiminin bu hamlesi ne anlama geliyor? ABD’nin bu hamlesi Doğu Akdeniz’deki güç dengelerini nasıl etkileyecek? Haberimizde izliyoruz….



Bölge attığı adımlarla Türkiye'yi kuşatmaya çalışan ABD, Türkiye’ye F-16 satışını kongre gündemine taşıdı, Amerikan yönetimi Türkiye’ye satmadığı F-35’leri Yunanistan’a vermek için de aynı anda harekete geçti.



Peki, Yunanistan’a verilecek F-35’ler Doğu Akdeniz’deki güç dengelerini nasıl etkileyecek?





- Türkiye ve Yunanistan’ı mukayese etmek doğru değil. Türkiye milli savunma sanayisi ile deniz platformları, füze takımlar, jetleri gibi pek çok alanda kendini geliştirirken Yunanistan’ın milli bir savunma sanayisi yok tamamen dışa bağımlı bir konumda. O yüzden tek başına F-35’ler Türkiye’ye karşı bir üstünlük sağlamaz. Ancak Türkiye’nin milli savunma sanayisi hamlesi tek başına bölgede Türkiye’yi hedef alan tehditleri yok saymak için tek başına yeterli değil. Yunanistan’ın yanında Fransa, ABD, Avrupa ve diğer Batı ülkeleri var olası bir çatışma ortamında bunlar Yunanistan’a açık destek vermekten çekinmeyecektir.

Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tevfik Kadan, Türkiye’nin “cephe siyaseti” ile konuya yaklaşması gerektiğine dikkat çekti.



