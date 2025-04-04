ABD ve Çin arasındaki tarifelerde yeni gelişme: Çin’den karşılık geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklı tarifeler kapsamında Çin, ABD'ye yüzde 34'lük ek tarife uygulayacağını bildirdi. Trump, önceki açıklamalarında Çin'e yönelik yüzde 10’luk temel tarife ile yüzde 24'lük ek tarife olmak üzere toplamda yüzde 34'lük bir vergi artışı yapılacağını duyurmuştu. Bu tarifelerin yürürlüğe gireceği tarih ise 9 Nisan olarak belirlenmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin uyguladığı tarifelere karşılık olarak aynı oranda bir ek tarife koyma kararı aldı. Çin yönetimi, ABD'nin uyguladığı bu gümrük tarifelerinin ihracatçıları üzerindeki etkisini dengelemek için kendi tedbirlerini alacak.

Ne Olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklı tarifeler ile ilgili açıklamalarında, ülkeler arasındaki gümrük tarifelerinin arttırılacağını ve ticaret önündeki parasal engellerin de göz önüne alınarak farklı oranlarda tarifeler uygulanacağını duyurmuştu. Çin'e yönelik uygulanan yüzde 34'lük ek tarifeyi duyurmuştu. Trump, daha önce 1 Şubat'ta Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, bu kararname 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Trump, 4 Mart'ta yaptığı değişiklikle, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 20'ye yükseltmişti.

Pekin yönetimi ise, Trump'ın bu tarife artışlarına karşılık olarak ABD’den ithal edilen belirli ürünlere ilave gümrük vergileri ve ABD’li şirketlere yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.