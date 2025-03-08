ABD’de Türkiye’yi “Orta Doğu ülkesi” olarak tanımlayan tasarı

ABD Temsilciler Meclisi’ne, Türkiye’nin Avrupa yerine resmi olarak Orta Doğu ülkesi olarak tanımlanmasını öngören bir yasa tasarısı sunuldu. Tasarının gerekçeleri arasında Türkiye’nin Suriye’deki askeri faaliyetleri, Hamas’a verdiği destek, Rusya ve Çin ile artan iş birliği yer aldı.

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ABD’de Türkiye’yi “Orta Doğu ülkesi” olarak tanımlayan tasarı
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ABD’de İsrail yanlısı Kongre üyeleri tarafından sunulan tasarı, Türkiye’nin Batı’dan uzaklaştığı iddiasına dayanıyor. Tasarıda, Ankara’nın dış politikası eleştirilerek, Rusya, Çin ve İran ile yakınlaşmasının Amerikan çıkarlarına ters düştüğü öne sürüldü.

Tasarıyı destekleyen Temsilciler Meclisi üyesi Brad Schneider, Türkiye’nin NATO’daki uyumunu bozduğunu ve artık Batı’nın güvenilir bir müttefiki olmadığını savundu. Schneider, Türkiye’nin bağımsız dış politikasının ABD ile çatıştığını belirtti.

Benzer görüşleri dile getiren bir diğer Kongre üyesi Gus Bilirakis ise, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden tanımlanması gerektiğini söyledi.

Tasarı, Türkiye’nin Orta Doğu ülkesi olarak tanımlanmasının yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Ankara’nın Avrupa’dan uzaklaşmasının etkileri konusunda Kongre’ye rapor sunmasını talep ediyor.

Özellikle Helenik-İsrail İttifakı’nın desteğiyle gündeme gelen tasarı, Amerikan siyasetindeki Türkiye karşıtı lobilerin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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ABD’de Türkiye’yi “Orta Doğu ülkesi” olarak tanımlayan tasarı
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