ABD'den çekilme planı PYD'yi tedirgin etti: Kazanımlarımızı kaybediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Riyad’da gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürüyor.

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ABD'den çekilme planı PYD'yi tedirgin etti: Kazanımlarımızı kaybediyoruz
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 Görüşmede Trump’ın, Suriye’ye yönelik Amerikan yaptırımlarının kaldırılabileceğini ve DEAŞ mahkumlarının bulunduğu kampların YPG’den Şam yönetimine devredilmesini teklif ettiği iddia edildi. Bu gelişme, Suriye’nin kuzeyinde fiili varlık gösteren PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG cephesinde paniğe neden oldu.

PYD’nin ABD temsilcileri Sinam Mohammad ve Bessam İshak, Washington’da Amerikan Temsilciler Meclisi üyeleriyle ardı ardına görüşmeler yaparak destek arayışına girdi. PYD’li isimler, Demokrat Parti’den Grace Meng ile görüşmelerini “Suriye’deki kazanımlarımızı korumak için destek istedik” mesajıyla paylaştı. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Joe Wilson ile de bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Trump’ın Ahmed Şara’ya sunduğu 5 maddelik teklifin, ABD askerlerinin Suriye’den kademeli olarak çekilme planının bir parçası olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, DEAŞ’lı militanların bulunduğu kampların YPG’den alınarak doğrudan Suriye yönetimine devredilmesi de gündeme geldi. Sürecin, Obama döneminde PYD’ye verilen ABD desteğinin Trump yönetimiyle birlikte zayıfladığını gösterdiği yorumları yapılıyor.

Görüşmenin ardından Şam’da kameraların karşısına geçen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ulusa sesleniş konuşmasında PYD’ye net mesaj verdi. Şara, “Suriye artık ne küresel güçlerin hesaplaştığı bir saha ne de dış müdahalelerin aracı olacak. Ülkenin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu sözler, kuzeyde özerklik ve federasyon talep eden PYD’ye açık bir yanıt olarak değerlendirildi.

Konuşmasında Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da değinen Şara, şu ifadeleri kullandı:

“Yaptırımların kaldırılması ve ülkemizin istikrara kavuşması sürecinde Türkiye’nin oynadığı rol çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Suriye halkına verdiği uzun süreli destekten ötürü teşekkür ediyorum.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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