ABD’den PKK'nın fesih kararına ilk yorum!

Son dakika haberine göre, PKK'nın kendini fesih kararına ABD'den ilk açıklama geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
ABD’den PKK'nın fesih kararına ilk yorum!
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ABD Ankara Büyükelçiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Terör örgütlerinin silah bırakması, insanlık ve medeniyet adına bir kazanımdır. PKK’nın kendini feshetme kararı, bu açıdan önemli bir dönüm noktasıdır. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek, bu süreçte ABD’nin desteğini yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri olarak, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Terörün, medeni dünyada yeri yoktur.”

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