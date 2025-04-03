ABD’den Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi! Avantaj mı, kayıp mı?

ABD yönetimi, Türkiye'den ithal edilen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Bu oran, birçok Avrupa ülkesine kıyasla daha düşük bir seviyede bulunuyor. Peki, bu durum Türkiye için bir avantaj mı, yoksa kayıp mı?

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ABD’den Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi! Avantaj mı, kayıp mı?
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Uzmanlar, bu kararın tedarik zincirlerinde değişime yol açabileceğini ve Türkiye’nin bu durumu fırsata çevirebileceğini belirtiyor.

Ekonomist İsmet Çetinkaya, Türkiye'nin bu yeni vergi düzenlemesinden kazançlı çıkabileceğini ifade ederek, "Bir fırsat doğuyor, bundan faydalanmak gerekiyor" dedi.

Finans uzmanı Hatice Kolçak ise Avrupa’nın Türkiye ile olan ticaretinde artış yaşanabileceğini belirterek, “Bazı üretimler Türkiye'ye kayabilir, çünkü Avrupa'ya çok yakınız” ifadelerini kullandı.

Özellikle otomotiv yedek parça sektöründe Türkiye'nin öne çıkabileceği değerlendiriliyor. ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin Türkiye'yi tedarik zincirinde avantajlı bir konuma taşıyabileceği konuşuluyor.

İsmet Çetinkaya, ABD’nin koyduğu vergilerin Türkiye’ye bir fırsat sunduğunu belirterek, “Eğer Türkiye bu süreci iyi yönetirse, kazançlı çıkabilir” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin tedarik zincirinde daha güçlü bir konum elde edebileceği öngörülürken, uzmanlar bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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