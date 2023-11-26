ABD'den Yaptırım Ziyareti! Rusya ve Hamas İçin Türkiye'ye Geliyorlar

Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Hamas'a yönelik yaptırımlar için harekete geçti. Amerikan Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, Ankara’yı ziyaret ederek Türk mevkidaşlarıyla görüşecek.

Nelson’ın ajandasında Türkiye'den bazı Rus kuruluşlarına ve Hamas'ın mali faaliyetlerine yönelik tek taraflı ABD yaptırımlarına uyulması talebi olacağı bildiriliyor. Washington, Hamas adına yatırım portföyü işleten veya Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği suçlamaları ile yaklaşık bir düzine Türk firmasına ve bazı kişilere yaptırım uygulamıştı.