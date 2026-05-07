ABD'nin İran hezimeti Pekin ziyaretine nasıl yansıyacak?

Aydınlık Yazarı Fikret Akfırat, Trump’ın Mayıs ayındaki kritik Çin ziyareti öncesi yaşadığı büyük prestij kaybını ve Washington'ın içine düştüğü çıkmazı analiz etti

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
ABD'nin İran hezimeti Pekin ziyaretine nasıl yansıyacak?
Yayınlanma: Güncellenme:

Aydınlık YouTube kanalındaki Sınır Ötesi programında dış politikanın en sıcak başlıkları masaya yatırıldı. Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat ve Ufuk Akkaya, Batı Asya’daki son gelişmeleri ve ABD-İran geriliminin küresel etkilerini değerlendirdi. Donald Trump'ın 14-15 Mayıs tarihlerinde yapacağı Çin ziyaretine dikkat çeken Akfırat, İran'la varılacak olası bir ön anlaşmanın Trump'ın elini güçlendirmeyeceğini, aksine zayıf bir pozisyona düşüreceğini savundu.

"İRAN'A BOYUN EĞDİREMEMİŞ BİR LİDER OLARAK ÇİN'E GİDECEK"

Fikret Akfırat, ABD’nin bölgedeki askeri ve siyasi başarısızlığını şu sözlerle analiz etti:

"Trump, Xi Jinping'in karşısına eli zayıf bir şekilde oturuyor. (...) 1979'dan beri tecrit edilen ve 'terör örgütü' olarak nitelediği Devrim Muhafızları ile pazarlık masasına oturmak zorunda kaldı. İran'a boyun eğdirememiş bir lider olarak Çin'e gidecek."

KÜRESEL SİSTEMDE YENİ SORU İŞARETLERİ

Programda, Washington’ın saldırgan politikalarının nasıl ters teptiği ve stratejik dengelerin İran lehine nasıl değiştiği sorgulandı. Aydınlık’ta yer alan analize göre, yanıtı aranan temel sorular şunlar oldu:

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla İran stratejik üstünlüğü nasıl ele geçirdi?

Donald Trump ve ekibindeki (Rubio, Hegseth) çelişkili açıklamalar Beyaz Saray’daki kaosu mu gösteriyor?

İsrail ve Netanyahu, Trump'ı kendi çıkarları için bir savaşa mı sürükledi?

Avrupa ve ABD arasındaki kopuş derinleşirken NATO’nun geleceği ne olacak?

Bölgesel bir güç olarak Ankara'nın bu yeni jeopolitik düzendeki rotası ve Körfez ülkeleri üzerindeki etkisi nedir?

Kırmızı bültenle aranıyorlardı... 2 DEAŞ üyesi Gaziantep'te yakalandıKırmızı bültenle aranıyorlardı... 2 DEAŞ üyesi Gaziantep'te yakalandıGündem
Babasının aracına bomba koymuştu... Cezası belli olduBabasının aracına bomba koymuştu... Cezası belli olduGündem
Anneler Günü hediyesi arayanlar dikkat! 2026’nın en popüler hediye fikirleri belli olduAnneler Günü hediyesi arayanlar dikkat! 2026’nın en popüler hediye fikirleri belli olduYaşam
abd iran çin aydınlık gazetesi
Günün Manşetleri
ABD'nin İran hezimeti Pekin ziyaretine nasıl yansıyacak?
2 DEAŞ üyesi Gaziantep'te yakalandı
Hantavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar
Pentagon sustu, uydular konuştu
İşte ölümünden önce yazdığı satırlar
DEAŞ bağlantılı 11 şüpheli yakalandı!
Malatya merkezli FETÖ operasyonu!
Gülistan Doku’nun son mesajı ortaya çıktı
Hakkari merkezli uluslararası yasa dışı bahis şebekesi çökertildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi vurulmuştu...
Çok Okunanlar
BİM 8 Mayıs Cuma kataloğu yayımlandı! BİM 8 Mayıs Cuma kataloğu yayımlandı!
100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 8 Mayıs 2026 elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 8 Mayıs 2026 elektrik kesintileri
ŞOK 9-12 Mayıs 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu: Hafta Sonu İndirimleri Belli Oldu ŞOK 9-12 Mayıs 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu: Hafta Sonu İndirimleri Belli Oldu
Altın fiyatları düştü mü? 7 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları Altın fiyatları düştü mü? 7 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları