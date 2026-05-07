ABD'nin İran hezimeti Pekin ziyaretine nasıl yansıyacak?

Aydınlık YouTube kanalındaki Sınır Ötesi programında dış politikanın en sıcak başlıkları masaya yatırıldı. Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat ve Ufuk Akkaya, Batı Asya’daki son gelişmeleri ve ABD-İran geriliminin küresel etkilerini değerlendirdi. Donald Trump'ın 14-15 Mayıs tarihlerinde yapacağı Çin ziyaretine dikkat çeken Akfırat, İran'la varılacak olası bir ön anlaşmanın Trump'ın elini güçlendirmeyeceğini, aksine zayıf bir pozisyona düşüreceğini savundu.

"İRAN'A BOYUN EĞDİREMEMİŞ BİR LİDER OLARAK ÇİN'E GİDECEK"

Fikret Akfırat, ABD’nin bölgedeki askeri ve siyasi başarısızlığını şu sözlerle analiz etti:

"Trump, Xi Jinping'in karşısına eli zayıf bir şekilde oturuyor. (...) 1979'dan beri tecrit edilen ve 'terör örgütü' olarak nitelediği Devrim Muhafızları ile pazarlık masasına oturmak zorunda kaldı. İran'a boyun eğdirememiş bir lider olarak Çin'e gidecek."

KÜRESEL SİSTEMDE YENİ SORU İŞARETLERİ

Programda, Washington’ın saldırgan politikalarının nasıl ters teptiği ve stratejik dengelerin İran lehine nasıl değiştiği sorgulandı. Aydınlık’ta yer alan analize göre, yanıtı aranan temel sorular şunlar oldu:

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla İran stratejik üstünlüğü nasıl ele geçirdi?

Donald Trump ve ekibindeki (Rubio, Hegseth) çelişkili açıklamalar Beyaz Saray’daki kaosu mu gösteriyor?

İsrail ve Netanyahu, Trump'ı kendi çıkarları için bir savaşa mı sürükledi?

Avrupa ve ABD arasındaki kopuş derinleşirken NATO’nun geleceği ne olacak?

Bölgesel bir güç olarak Ankara'nın bu yeni jeopolitik düzendeki rotası ve Körfez ülkeleri üzerindeki etkisi nedir?