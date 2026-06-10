Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Netanyahu'nun hadsiz sözleri yok hükmündedir"

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de masum sivilleri hedef alan siyonist İsrail yönetiminin, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz sözlerine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun sözlerinin "yok hükmünde" olduğunu belirten Gürlek, şunları kaydetti;

"Gazze’de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran; insanlığın ortak vicdanında mahkûm olmuş Binyamin Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen bir soykırım soruşturmasında şüpheli, kabul edilen iddianamede ise sanık konumunda bulunan Netanyahu’nun; insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır."

"HESABINI BAĞIMSIZ YARGI ÖNÜNDE VERECEKLER"

Bakan Gürlek, adaletin er ya da geç tecelli edeceğini belirterek açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız; Filistin halkının haklı davasını, mazlumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunmaktadır. Buna karşılık Gazze’de yaşananlar karşısında susanlar tarihin karanlık sayfalarına yazılacaktır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de hukuk, adalet ve insanlık adına en güçlü sesi yükseltmeye devam edecektir."