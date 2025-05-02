AfD’ye aşırı sağcı suçlaması: Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan sert karar

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı, ülkede yapılan genel seçimlerde en fazla ikinci oyu alan Almanya İçin Alternatif Partisi'ni (AfD) "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırdı.

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AfD’ye aşırı sağcı suçlaması: Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan sert karar
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AfD yönetimi, bu karara tepki göstererek, açıklamasında söz konusu durumu “demokrasiye bir darbe” olarak değerlendirdi.

Almanya'nın iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı, Almanya İçin Alternatif Partisi'ni insan onurunu hiçe sayan aşırılıkçı eğilimleri nedeniyle "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak tanımladı. AfD, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bu kararına sert tepki gösterdi. Parti Eş Başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, kararın Almanya demokrasisi için ciddi bir darbe olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, mevcut hükümetin görevinin son dört gününe girmesiyle, AfD'nin muhalefet partisi olarak açık bir şekilde itibarsızlaştırıldığını ve kriminalize edildiğini ifade etti.

Almanya İçin Alternatif Partisi, 23 Şubat'taki erken genel seçimde yüzde 20,8 oy alarak, Hristiyan Birlik partilerinin ardından ikinci sırada yer almıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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