Ahmet Şairoğlu'ndan AGİT toplantısında "Charlie Hebdo" tepkisi

Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmet Şairoğlu, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği ve AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından düzenlenen “Kapsamlı Güvenliğin Temel Dayanağı Olarak Medya Özgürlüğü” konferansında konuştu.

57 ülkeden büyükelçiler, diplomatlar ve devlet kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda Şairoğlu, Türkiye’deki medya özgürlüğünün mevcut durumu hakkında bilgi vererek, bazı Batılı ülkeler ve uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye’deki durumla ilgili yanlı haberler yayınladığını ve birçok ülkede yayınlanan raporlarda Türkiye’ye karşı ağır suçlar işleyen PKK ve FETÖ terör örgütlerinin temsilcilerinin “gazeteci” olarak sunulduğunu belirtti.

Dr. Ahmet Şairoğlu, Türkiye’de basın özgürlüğünün sağlandığına işaret ederek, Türkiye’de yaşanan şiddetli deprem sırasında Fransız Charlie Hebdo dergisinin Türkiye aleyhine önyargılı ve nefret dolu karikatürler ve yazılar yayınladığını, benzer propagandanın diğer Avrupa ülkelerinde de görüldüğünü kaydetti.