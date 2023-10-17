AK Parti'nin Denge Siyaseti Çuvalladı! ABD-İsrail Türkiye'yi Bölgesel Tehdit İlan Etti

ABD yönetimi ve İsrail MOSSAD'ı Türkiye'yi bölgedeki "olağanüstü güvelik tehdidi" ilan etti. Son açıklama Suriye'nin kuzeyine yapılan hava harekatlarının ardından geldi. Türk ordusu PKK'yı vurdukça , ABD'nin güvenlik endişelerinin arttığı kamuoyuyla paylaşıldı. Artık Türkiye'nin önünde kendisini yok etmek isteyen emperyalistlere güçle yanıt vermekten başka seçeneği kalmadı. Peki Türkiye tehditleri nasıl bertaraf edecek? Gücü nasıl yaratacak? Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek ve Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Yuva yanıtladı.

Mehmet Perinçek'e göre artık Türkiye'nin tek çıkış yolu bu. Somut adımlar atılmadıkça Türkiye'nin güvenliği tehdit altında olacak. İsrail katliamlarına devam ederek, Türkiye'nin sınırlarında terör koridoru açacak. Türkiye'nin Filistin meselesinde garantör ülke olmasıysa sahadaki adımları perçinleyecek. Mehmet Yuva, Türkiye'nin diplomatik atağının bölgesel savaşı önleyecek.