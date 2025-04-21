Aksakallar Konseyi KKTC'de toplanıyor: Türk dünyasından sembolik mesaj

Toplantının, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde büyükelçilik açma kararı aldığı bir dönemde yapılması dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından gözler Aksakallar Konseyi’nin Ada’daki temaslarına çevrildi.

Türk dünyasının önemli isimlerinden gazeteci Mahmut Doğan, heyetin ziyaretinin simgesel önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Aksakallar heyeti KKTC’de önemli mesajlar verecek. Belki de Güney Kıbrıs’ta açılması planlanan büyükelçiliklere dair, bu kararların seviyesini dengeleyebilecek açıklamalar yapılabilir.”

Gelişmelerin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da üç Türk devletine çağrıda bulundu.

“Bu devletler bizim kardeşimizdir. Gönül birliğimiz, ortak köklerimiz var. Avrupa Birliği ile olan ilişkiler bağlamında böyle bir adım atmış olabilirler. Ancak benzer diplomatik adımların KKTC için de atılmasını bekliyoruz,” dedi.

Tatar ayrıca Kıbrıs’ın jeopolitik değerine dikkat çekerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937’de subaylarına yaptığı uyarıyı hatırlattı:

“Atatürk, ‘Kıbrıs düşman eline geçerse Anadolu’nun ikmal yolları tıkanır, Türkiye Akdeniz’de etkisiz kalır’ diyerek bu adanın stratejik önemine dikkat çekmiştir. Kıbrıs asla ihmal edilmemelidir.”