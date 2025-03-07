Aleksandr Dugin'den çarpıcı analiz: "Trump derin devlete savaş açtı"

Rus stratejist Aleksandr Dugin, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın ülkedeki derin devletle mücadelesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dugin, Trump’ın sadece derin devleti kontrol altına almak istemediğini, onu tamamen yok etmeyi hedeflediğini savundu.

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Aleksandr Dugin'den çarpıcı analiz: "Trump derin devlete savaş açtı"
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Dugin, Trump’ın ABD’deki ‘derin devlet’ olarak nitelendirilen liberal küreselci yapıya savaş açtığını öne sürdü. Trump ve destekçilerinin, bu yapıyı ülkenin ve dünyanın gidişatını belirleyen ana güç olarak gördüğünü ifade eden Dugin, “Özünde, derin devleti yok etme savaşı ilan edildi. Trump, onu yok etme istikametini tuttu. Trumpçılar derin devleti bozguna uğratmaya devam ediyor. Onu itaat altına almak değil, yok etmek.” dedi.

Dugin, liberal küreselciler ile Trump destekçilerinin ideolojik temellerinin birbirinden tamamen farklı olduğunu belirtti. Trump’ın henüz seçim kampanyası sürecinde bile geleneksel değerlere vurgu yaptığına dikkat çeken Dugin, bu çizginin ABD Parlamentosu’ndaki konuşmasında da netleştiğini söyledi. 3 Mart’ta her iki kanada hitaben yaptığı konuşmada Trump, tüm politik tezlerini muhafazakar devrim stratejisi çerçevesinde bir belgeye dönüştürdü.

Dugin’e göre Trump, bu radikal adımları ancak çok güçlü çevrelerin desteğini aldıktan sonra atabildi. Stratejist, Trump’ın, küreselcilerle mücadele etmek için olağanüstü bir destek aldığını belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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