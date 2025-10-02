Aliyev ve Paşinyan Danimarka'da görüştü: Barış ve altyapı projeleri masada

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 7. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Aliyev ve Paşinyan Danimarka'da görüştü: Barış ve altyapı projeleri masada
Yayınlanma:

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle Washington’da düzenlenen zirvede varılan mutabakatların önemini bir kez daha vurguladı. Aliyev ve Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışın daha da güçlendirilmesi için çaba göstermeye hazır olduklarını teyit etti.

Liderler, bölgesel ulaşım hatlarının faydalarına dikkat çekerken, Azerbaycan arazisinde devam eden altyapı projelerinin ilerleyişi, Ermenistan üzerinden geçecek TRIPP (Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası) projesi ve Washington Bildirisi’nin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca AGİT Minsk Grubu’nun feshine ilişkin oy birliğiyle alınan kararı memnuniyetle karşılayan Aliyev ve Paşinyan, güven artırıcı önlemlerin sürdürülmesinin önemini vurguladı ve temaslarını devam ettirme konusunda mutabık kaldı.

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 2 Ekim 2025 güncel döviz kurlarıDolar ne kadar? Euro kaç TL? 2 Ekim 2025 güncel döviz kurlarıEkonomi
Bir akran zorbalığı daha: 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldıBir akran zorbalığı daha: 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldıYurt
aliyev Paşinyan
Günün Manşetleri
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor!
171 şüpheli tutuklandı, 8 ilde büyük operasyon
Küresel Sumud Filosu'nda son durum
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
İsrail, Sumud Filosu’nda en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı
“Dünyanın dört bir yanına yayılmış 7 milyon Türk diasporası var”
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumlar açıklandı
Radar yerleri aplikasyonla vatandaşa bildirilecek
İsrail gemileri küresel Sumud Filosu’nu sardı!
Çok Okunanlar
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor! Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti
Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat!
Dehşet ailesi ortaya çıktı! Nakliyeci cinayeti, türbe yanında gizli mezar ve çocuk cesedi Dehşet ailesi ortaya çıktı! Nakliyeci cinayeti, türbe yanında gizli mezar ve çocuk cesedi