Aliyev ve Paşinyan Danimarka'da görüştü: Barış ve altyapı projeleri masada

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle Washington’da düzenlenen zirvede varılan mutabakatların önemini bir kez daha vurguladı. Aliyev ve Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışın daha da güçlendirilmesi için çaba göstermeye hazır olduklarını teyit etti.

Liderler, bölgesel ulaşım hatlarının faydalarına dikkat çekerken, Azerbaycan arazisinde devam eden altyapı projelerinin ilerleyişi, Ermenistan üzerinden geçecek TRIPP (Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası) projesi ve Washington Bildirisi’nin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca AGİT Minsk Grubu’nun feshine ilişkin oy birliğiyle alınan kararı memnuniyetle karşılayan Aliyev ve Paşinyan, güven artırıcı önlemlerin sürdürülmesinin önemini vurguladı ve temaslarını devam ettirme konusunda mutabık kaldı.